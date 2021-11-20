«Ак Барс» в овертайме обыграл «Торпедо»

Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

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Уже на первой минуте матча Данис Зарипов вывел гостей вперёд, забив 429-ю шайбу в карьере и выйдя тем самым на второе место в списке российских снайперов за всю историю.

На 32-й минуте Джордан Уил удвоил преимущество, однако в конце второго периода Дамир Жафяров сократил отставание.

На 46-й минуте Данил Веряев сделал счёт ничейным, после чего игра перешла в овертайм, где сильнее оказались гости. На 65-й минуте решающий бросок совершил Кирилл Петров.