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21:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Торпедо»

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Нагорный в Нижнем Новгороде состоялась встреча КХЛ между местным “Торпедо” и казанским “Ак Барсом”.

Торпедо
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Источник: ХК "Ак Барс"

Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

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Уже на первой минуте матча Данис Зарипов вывел гостей вперёд, забив 429-ю шайбу в карьере и выйдя тем самым на второе место в списке российских снайперов за всю историю.

На 32-й минуте Джордан Уил удвоил преимущество, однако в конце второго периода Дамир Жафяров сократил отставание.

На 46-й минуте Данил Веряев сделал счёт ничейным, после чего игра перешла в овертайм, где сильнее оказались гости. На 65-й минуте решающий бросок совершил Кирилл Петров.

В следующей игре подопечные Дмитрия Квартальнова примут на своей площадке рижское «Динамо». «Торпедо» на выезде встретится с командой «Салават Юлаев».

Торпедо
2:3ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Ак Барс
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