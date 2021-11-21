«Металлург» всухую обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
КХЛ: таблица и календарь
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Егор Яковлев (4-я минута), Анатолий Никонцев (48) и Андрей Чибисов (58). Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 30 бросков в створ.
В другом матче дня челябинский «Трактор» дома обыграл владивостокский «Адмирал» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). У челябинцев обе шайбы забросил Виталий Кравцов.