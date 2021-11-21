«Металлург» всухую обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Егор Яковлев (4-я минута), Анатолий Никонцев (48) и Андрей Чибисов (58). Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 30 бросков в створ.