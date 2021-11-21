СКА проиграл ЦСКА и установил новый клубный антирекорд в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (2-я минута), Сергей Андронов (7) и Михаил Григоренко (9). У СКА отличился Антон Бурдасов (55). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА принял решение заменить вратаря Ларса Юханссона на Дмитрия Николаева.

СКА потерпел шестое поражение подряд в КХЛ. Ранее команда проиграла магнитогорскому «Металлургу», московскому «Спартаку», ЦСКА, ярославскому «Локомотиву» и новосибирской «Сибири». СКА установил новый клубный антирекорд по продолжительности серии поражений в КХЛ. В октябре 2019 года петербургский клуб последовательно проиграл в пяти встречах, когда команду тренировал Алексей Кудашов.

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В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:0), челябинский «Трактор» победил «Адмирал» из Владивостока (2:1), нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над ярославским «Локомотивом» (1:0), «Сочи» оказался сильнее рижского «Динамо» (1:0), новосибирская «Сибирь» в серии буллитов обыграла минское «Динамо» (2:1). Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин первым в истории отечественных чемпионатов провел 100 матчей «на ноль».

Подопечные Сергея Федорова поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками после 31 встречи, СКА с 39 очками в 30 играх идет четвертым.