Главный тренер «Сарыарки» сбежал. Клуб требует запретить ему работать в КХЛ

«Леонид Григорьевич Тамбиев и Андрей Анатольевич Банада подали заявление на увольнение по собственному желанию, которое руководство клуба одобрило и начался процесс расторжения договора по инициативе работника, по условиям которого тренеры должны оплатить компенсацию и отработать до 18 декабря 2021 года.



Однако Леонид Григорьевич Тамбиев и Андрей Анатольевич Банада не соблюли данные условия, тем самым нарушив условия договора и трудовой кодекс Республики Казахстан.



Леонид Григорьевич Тамбиев и Андрей Анатольевич Банада при действующем контракте с хоккейным клубом “Сарыарка” параллельно вели переговоры с другим клубом, не уведомив руководство хоккейного клуба “Сарыарка”, тем самым проявив себя с непрофессиональной стороны, оставив клуб без главного и ассистента главного тренера в самом разгаре сезона.



В связи с этими фактами, хоккейный клуб “Сарыарка” намерен обратиться в Федерацию хоккея России и дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги о привлечении Леонида Григорьевича Тамбиева и Андрея Анатольевича Банада к ответственности за совершенные нарушения и применению к ним дисциплинарных мер в виде выплаты компенсации и запрета на работу в КХЛ», — говорится в заявлении «Сарыарки».