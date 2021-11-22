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16:27 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Сарыарки» сбежал. Клуб требует запретить ему работать в КХЛ

Главный тренер ХК «Сарыарка» Леонид Тамбиев и его ассистент Андрей Банада самовольно покинули расположение клуба, сообщается на его официальном сайте.

АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Сарыарка"

Главный тренер ХК «Сарыарка» Леонид Тамбиев и его ассистент Андрей Банада самовольно покинули расположение клуба, сообщается на его официальном сайте.

Команда сделала официальное заявление, отметив, что отъезд специалистов не был согласован с руководством. Теперь «Сарыарка» планирует добиться для них запрета на работу в КХЛ, а также выплаты штрафа.

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«Леонид Григорьевич Тамбиев и Андрей Анатольевич Банада подали заявление на увольнение по собственному желанию, которое руководство клуба одобрило и начался процесс расторжения договора по инициативе работника, по условиям которого тренеры должны оплатить компенсацию и отработать до 18 декабря 2021 года.

Однако Леонид Григорьевич Тамбиев и Андрей Анатольевич Банада не соблюли данные условия, тем самым нарушив условия договора и трудовой кодекс Республики Казахстан.

Леонид Григорьевич Тамбиев и Андрей Анатольевич Банада при действующем контракте с хоккейным клубом “Сарыарка” параллельно вели переговоры с другим клубом, не уведомив руководство хоккейного клуба “Сарыарка”, тем самым проявив себя с непрофессиональной стороны, оставив клуб без главного и ассистента главного тренера в самом разгаре сезона.

В связи с этими фактами, хоккейный клуб “Сарыарка” намерен обратиться в Федерацию хоккея России и дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги о привлечении Леонида Григорьевича Тамбиева и Андрея Анатольевича Банада к ответственности за совершенные нарушения и применению к ним дисциплинарных мер в виде выплаты компенсации и запрета на работу в КХЛ», — говорится в заявлении «Сарыарки».

Напомним, ранее стало известно, что «Сарыарка» требует от Тамбиева и Банады около 12 миллионов рублей (71,5 миллиона тенге) в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта. Якобы Тамбиев руководит «Адмиралом» по видеосвязи, находясь при этом с «Сарыаркой» на Континентальном кубке.

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