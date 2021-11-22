22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» отправились на двухматчевый выезд. В рамках чемпионата КХЛ предстоят противоборства с «Барысом» из Нур-Султана и магнитогорским «Металлургом». Такая информация опубликована в Telegram-канале «зубров», сообщает БЕЛТА.