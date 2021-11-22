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18:14 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» отправились на двухматчевый выезд

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» отправились на двухматчевый выезд. В рамках чемпионата КХЛ предстоят противоборства с «Барысом» из Нур-Султана и магнитогорским «Металлургом». Такая информация опубликована в Telegram-канале «зубров», сообщает БЕЛТА.

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Тренерский штаб минчан сделал ставку на следующих игроков:

вратари: Сергей Большаков, Патрик Рыбар;.

защитники: Адам Альмквист, Илья Шинкевич, Дмитрий Коробов, Сергей Сапего, Владислав Еременко, Лукас Бенгтссон, Якуб Крейчик, Антон Линдхольм, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин:

нападающие: Денис Мосалев, Мальте Стремвалль, Владимир Алистров, Артем Демков, Роман Горбунов, Кирилл Воронин, Дмитрий Буйницкий, Павел Варфоломеев, Виталий Пинчук, Александр Суворов, Маттиас Теденбю, Тайлер Граовац, Тэйлор Бек.

По медицинским показаниям в Минске остались Алексей Колосов, Илья Усов, Игорь Мартынов, Марио Кемпе. А Сергей Кузнецов и Александр Когалев находятся в расположении фарм-клубов.

Сегодня команда вылетела из Национального аэропорта Минск. Игра с «Барысом» намечена на 23 ноября. Матч поотив «Металлурга» состоится 25 ноября.

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