Хоккеисты «Динамо-Минск» отправились на двухматчевый выезд

Тренерский штаб минчан сделал ставку на следующих игроков:
вратари: Сергей Большаков, Патрик Рыбар;.
защитники: Адам Альмквист, Илья Шинкевич, Дмитрий Коробов, Сергей Сапего, Владислав Еременко, Лукас Бенгтссон, Якуб Крейчик, Антон Линдхольм, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин:
нападающие: Денис Мосалев, Мальте Стремвалль, Владимир Алистров, Артем Демков, Роман Горбунов, Кирилл Воронин, Дмитрий Буйницкий, Павел Варфоломеев, Виталий Пинчук, Александр Суворов, Маттиас Теденбю, Тайлер Граовац, Тэйлор Бек.
По медицинским показаниям в Минске остались Алексей Колосов, Илья Усов, Игорь Мартынов, Марио Кемпе. А Сергей Кузнецов и Александр Когалев находятся в расположении фарм-клубов.
Сегодня команда вылетела из Национального аэропорта Минск. Игра с «Барысом» намечена на 23 ноября. Матч поотив «Металлурга» состоится 25 ноября.