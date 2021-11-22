«Спартак» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе «Йокерита» заброшенными шайбами отметились Юлиус Юнттила (3-я минута), Тему Турунен (4), Брайан О'Нилл (15), Петтери Линдбом (24), Отто Лескинен (35) и Маркус Хянникяйнен (57). У красно-белых отличился Сергей Широков (37).

Фоторепортаж СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд

Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне регулярного чемпионата в субботу, тогда сильнее оказались москвичи (4:2). Подопечные Бориса Миронова прервали серию из двух побед и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 34 очками в активе после 32 матчей. Команда из Хельсинки остается лидером таблицы, набрав 44 очка после 31 игры.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар» 25 ноября. «Йокерит» днем ранее в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».