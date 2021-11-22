«Спартак» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе «Йокерита» заброшенными шайбами отметились Юлиус Юнттила (3-я минута), Тему Турунен (4), Брайан О'Нилл (15), Петтери Линдбом (24), Отто Лескинен (35) и Маркус Хянникяйнен (57). У красно-белых отличился Сергей Широков (37).
Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне регулярного чемпионата в субботу, тогда сильнее оказались москвичи (4:2). Подопечные Бориса Миронова прервали серию из двух побед и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 34 очками в активе после 32 матчей. Команда из Хельсинки остается лидером таблицы, набрав 44 очка после 31 игры.
В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар» 25 ноября. «Йокерит» днем ранее в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».
В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома проиграл омскому «Авангарду» (1:3), череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла подмосковный «Витязь» (2:1 по буллитам), московское «Динамо» дома победило «Куньлунь» (4:1), форвард бело-голубых Вадим Шипачев провел 800-й матч в КХЛ, став третьим хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки после Сергея Мозякина (842 игры) и Евгения Бирюкова (869).