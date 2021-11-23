«Барыс» одержал вторую победу подряд

Сегодня, 23 ноября, казахстанский клуб принимал на своей арене минское «Динамо» и выиграл со счетом 3:2 по буллитам.

Хозяева забили первыми. На шестой минуте Линден Вей реализовал большинство с передачи Томаша Юрчо. В середине первого периода гости сравняли усилиями Сергея Сапего. А на 26-й минуте уже «Динамо» благодаря точному броску Тайлера Граоваца воспользовался удалением в составе соперника и вышел вперед.

Под занавес второго периода «Барыс» сравнял, снова оказавшись в большинстве. На этот раз отличился Никита Михайлис, которому ассистировали Кертис Волк и Роман Старченко.