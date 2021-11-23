Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
23.11
Ак Барс
Динамо Р
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Чикаго
Хоккей. КХЛ
23.11
Нефтехимик
СКА
28
Хоккей. КХЛ
23.11
Салават Юлаев
Торпедо
01
Хоккей. КХЛ
23.11
Барыс
Динамо Мн
Б
32
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
23 ноября, источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал вторую победу подряд

ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх

Сегодня, 23 ноября, казахстанский клуб принимал на своей арене минское «Динамо» и выиграл со счетом 3:2 по буллитам.

Хозяева забили первыми. На шестой минуте Линден Вей реализовал большинство с передачи Томаша Юрчо. В середине первого периода гости сравняли усилиями Сергея Сапего. А на 26-й минуте уже «Динамо» благодаря точному броску Тайлера Граоваца воспользовался удалением в составе соперника и вышел вперед.

Под занавес второго периода «Барыс» сравнял, снова оказавшись в большинстве. На этот раз отличился Никита Михайлис, которому ассистировали Кертис Волк и Роман Старченко.

Со счетом 2:2 завершилось основное время матча. Не удалось выявить победителя и в овертайме. В итоге исход встречи решался в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хозяева.

Эта победа стала для «Барыса», который стартовал в новой домашней серии, второй подряд. 25 ноября клуб сыграет с «Торпедо», затем 27-го с «Витязем» и 2 декабря с московским «Динамо».

Барыс
3:2Б
1:2, 1:0, 0:0, 0:0
Динамо Мн
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь