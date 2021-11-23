«Барыс» одержал вторую победу подряд
ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Барыс
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ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 23 ноября, казахстанский клуб принимал на своей арене минское «Динамо» и выиграл со счетом 3:2 по буллитам.
Хозяева забили первыми. На шестой минуте Линден Вей реализовал большинство с передачи Томаша Юрчо. В середине первого периода гости сравняли усилиями Сергея Сапего. А на 26-й минуте уже «Динамо» благодаря точному броску Тайлера Граоваца воспользовался удалением в составе соперника и вышел вперед.
Под занавес второго периода «Барыс» сравнял, снова оказавшись в большинстве. На этот раз отличился Никита Михайлис, которому ассистировали Кертис Волк и Роман Старченко.
Со счетом 2:2 завершилось основное время матча. Не удалось выявить победителя и в овертайме. В итоге исход встречи решался в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хозяева.
Эта победа стала для «Барыса», который стартовал в новой домашней серии, второй подряд. 25 ноября клуб сыграет с «Торпедо», затем 27-го с «Витязем» и 2 декабря с московским «Динамо».