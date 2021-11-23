«Больших провалов в обороне не было». Михайлис разобрал победу «Барыса»

Старались как можно меньше ошибаться в своей зоне: где-то получалось, а где-то нет. По крайней мере, таких больших провалов у нас сегодня в обороне не было. В овертайме могли, у нас было больше шансов забить и победить, но довели дело до буллитов. Мастерство игроков позволило нам обыграть сегодня соперника«, — цитирует Михайлиса “Шайба.kz”.