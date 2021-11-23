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23 ноября, источник: Vesti.kz

«Больших провалов в обороне не было». Михайлис разобрал победу «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над минским «Динамо». Он отметил, что команда могла выиграть и в овертайме.

Барыс
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"Спасибо болельщикам, спасибо команде за сегодняшний матч. Ребята проявили выдержку, терпение.

Старались как можно меньше ошибаться в своей зоне: где-то получалось, а где-то нет. По крайней мере, таких больших провалов у нас сегодня в обороне не было. В овертайме могли, у нас было больше шансов забить и победить, но довели дело до буллитов. Мастерство игроков позволило нам обыграть сегодня соперника«, — цитирует Михайлиса “Шайба.kz”.

Напомним, «Барыс» выиграл в серии буллитов со счетом 3:2. Эта победа стала для команды второй подряд.

Барыс
3:2Б
1:2, 1:0, 0:0, 0:0
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