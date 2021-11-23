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21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал клубную антирекордную серию поражений.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1). В составе гостей по дублю оформили Кирилл Марченко (11-я и 15-я минуты) и Андрей Кузьменко (37 и 54), также шайбы забросили Григорий Грязнов (23), Антон Бурдасов (34), Никита Гусев (45) и Захар Бардаков (48). У хозяев отличились Егор Попов (5) и Тимур Хафизов (58).

СКА прервал клубную антирекордную серию поражений, команда из Петербурга не могла выиграть в шести матчах подряд.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА занимает четвертое место. «Нефтехимик» располагается на седьмой строчке на Востоке.

Нефтехимик
2:8
1:2, 0:3, 1:3
СКА
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