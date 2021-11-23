СКА разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1). В составе гостей по дублю оформили Кирилл Марченко (11-я и 15-я минуты) и Андрей Кузьменко (37 и 54), также шайбы забросили Григорий Грязнов (23), Антон Бурдасов (34), Никита Гусев (45) и Захар Бардаков (48). У хозяев отличились Егор Попов (5) и Тимур Хафизов (58).