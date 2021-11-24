«Адмирал» выиграл у «Авангарда» по буллитам и прервал серию поражений

Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
На восьмой минуте при игре в большинстве гости открыли счёт усилиями Петера Цегларика, которому ассистировали Корбан Найт и Никита Сошников.
На 40-й минуте «Адмирал» сравнял счёт: Андрей Обидин отличился с передачи Евгения Грачёва.
Таким образом, «Авангард» одержал шестую победу подряд, «Адмирал» потерпел пятое поражение кряду. Обе команды выступают в Восточной конференции. Омичи с 40 очками идут на пятой строчке, команда из Владивостока замыкает таблицу с 19 баллами.