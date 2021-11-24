«Трактор» отыгрался с 1:5, но уступил «Динамо» в овертайме. Команды забросили 13 шайб

Хоккей, КХЛ, Неделя 1324.11.2021, 19:30 (МСК UTC+3)ВТБ Арена, 1999 зрителей
|Алексей Кудашов
|Анвар Гатиятулин
|Иван Бочаров
|Роман Вилл(Роман Вилл, Эмиль Гарипов, Роман Вилл, Эмиль Гарипов)
|02:15
|Артем Федоров
|02:32
|Андрей Стась(Алексей Бывальцев, Альберт Яруллин)
|06:17
|Артем Волков
|08:18
|Теему Пулккинен
|11:16
|Иван Муранов(Андрей Сергеев)
|13:25
|Иван Игумнов
|15:52
|Виталий Абрамов
|16:00
|Вадим Шипачев(Эрик О`Делл, Оскар Линдберг)
|24:58
|Богдан Якимов(Егор Зайцев)
|26:26
|Сергей Калинин
|27:57
|Антон Белов(Станислав Галиев)
|28:55
|Теему Пулккинен
|29:43
|Станислав Галиев(Андрей Сергеев, Эрик О`Делл)
|31:09
|Ник Бэйлен
|31:38
|Эрик О`Делл
|34:19
|Теему Пулккинен(Евгений Кулик, Сергей Калинин)
|41:08
|Андрей Миронов
|41:55
|Сергей Калинин(Алексей Бывальцев)
|46:46
|Вячеслав Основин(Лукаш Седлак, Никита Тертышный)
|47:59
|Эрик О`Делл
|48:54
|Никита Тертышный(Лукаш Седлак, Владимир Ткачев)
|49:46
|Егор Зайцев(Оскар Линдберг, Вадим Шипачев)
|57:08
|Илья Карпухин(Андрей Стась)
|57:22
|Эрик О`Делл
|62:39
|Андрей Миронов(Оскар Линдберг, Эрик О`Делл)
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|3
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)