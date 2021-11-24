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24 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Трактор» отыгрался с 1:5, но уступил «Динамо» в овертайме. Команды забросили 13 шайб

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Трактор» (7:6 ОТ). Победную шайбу забросил защитник Андрей Миронов.

ТракторДинамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По ходу встречи гости уступали со счетом 1:5 и 5:6, но смогли отыграться и перевести матч в овертайм.

В составе бело-голубых по 3 передачи отдали нападающие Оскар Линдберг и Эрик О’Делл. Для «Динамо» эта победа стала шестой подряд.

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Динамо М
7:6ОТ
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