«Барыс» без Дица выиграл третий матч подряд и приблизился к зоне плей-офф КХЛ

Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 4:2.

Подопечные Юрия Михайлиса сделали весомую заявку на победу в первом периоде, забросив в ворота соперника две безответные шайбы. Отличились Коди Куник (4-я минута) и Якоб Лилья (13-я).

После перерыва Линден Вей (25-я) упрочил преимущество «Барыса», однако «Торпедо» усилиями Артема Михеева (34-я) одну шайбу отыграл.

В начале заключительного периода Зият Пайгин (44:21) сократил отставание до минимума, однако Лилья (46-я), оформив дубль, восстановил преимущество «Барыса» в две шайбы и установил окончательный счет.