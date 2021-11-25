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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» без Дица выиграл третий матч подряд и приблизился к зоне плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 4:2.

Подопечные Юрия Михайлиса сделали весомую заявку на победу в первом периоде, забросив в ворота соперника две безответные шайбы. Отличились Коди Куник (4-я минута) и Якоб Лилья (13-я).

После перерыва Линден Вей (25-я) упрочил преимущество «Барыса», однако «Торпедо» усилиями Артема Михеева (34-я) одну шайбу отыграл.

В начале заключительного периода Зият Пайгин (44:21) сократил отставание до минимума, однако Лилья (46-я), оформив дубль, восстановил преимущество «Барыса» в две шайбы и установил окончательный счет.

Таким образом, «Барыс» одержал третью победу подряд без Даррена Дица. Команда набрала 30 очков и приблизилась к зоне плей-офф. «Торпедо» (34) остался восьмым на «Западе».

Барыс
4:2
2:0, 1:1, 1:1
Торпедо
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