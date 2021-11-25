Вудкрофт — о матче с «Металлургом»: Лишь продолжая работать, можно добиться уверенности в своих силах
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда сейчас находится на пути к тому, чтобы вернуть уверенность в своих силах, которая была у «зубров» на старте сезона. Об этом сказал главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, комментируя поражение своих подопечных от лидеров чемпионата КХЛ — магнитогорского «Металлурга» (4:5). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу столичной дружины.
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