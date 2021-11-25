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25 ноября, источник: БЕЛТА

Вудкрофт — о матче с «Металлургом»: Лишь продолжая работать, можно добиться уверенности в своих силах

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда сейчас находится на пути к тому, чтобы вернуть уверенность в своих силах, которая была у «зубров» на старте сезона. Об этом сказал главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, комментируя поражение своих подопечных от лидеров чемпионата КХЛ — магнитогорского «Металлурга» (4:5). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу столичной дружины.

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«На старте сезона у нас была отличная серия, в которой парни приобрели большущую уверенность в себе. Но уверенность — это то, что можно быстро потерять. Команда сейчас находится на пути к тому, чтобы вернуть эту уверенность. Этого можно добиться, лишь продолжая работать, что мы и будем делать», — сказал Крэйг Вудкрофт.

Кроме того, тренер минчан отметил автора первой шайбы «Динамо» в ворота «огненных лис» Александра Суворова. «Суворов проделал очень хорошую работу. Да, в третьем периоде он играл чуть меньше, но, в общем, показал себя очень здорово, привнес скорости в нашу игру, продемонстрировал неплохие индивидуальные качества», — добавил тренер минского «Динамо».

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