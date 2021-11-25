Вудкрофт — о матче с «Металлургом»: Лишь продолжая работать, можно добиться уверенности в своих силах

«На старте сезона у нас была отличная серия, в которой парни приобрели большущую уверенность в себе. Но уверенность — это то, что можно быстро потерять. Команда сейчас находится на пути к тому, чтобы вернуть эту уверенность. Этого можно добиться, лишь продолжая работать, что мы и будем делать», — сказал Крэйг Вудкрофт.