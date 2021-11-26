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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» одержал победу в третьем матче подряд, переиграв в гостях «Амур»

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге с «Амуром» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

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Источник: ХК "Амур"

Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».

На 25-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Никита Точицкий, которому ассистировал Кирилл Петьков. Второй гол сочинцев на 59-й минуте в пустые ворота забил форвард Василий Глотов.

«Сочи» набрал 30 очков после 33 матчей, занимая десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» также расположился на десятом месте в Восточной конференции, имея в своём активе 29 баллов после 34 встреч.

В следующей встрече подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с «Адмиралом» (28 ноября, 10:00 мск). «Амур» в этот же день проведёт домашний матч с «Салаватом Юлаевым» (10:00 мск).

Амур
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Сочи
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