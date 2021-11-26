«Сочи» одержал победу в третьем матче подряд, переиграв в гостях «Амур»

Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».



На 25-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Никита Точицкий, которому ассистировал Кирилл Петьков. Второй гол сочинцев на 59-й минуте в пустые ворота забил форвард Василий Глотов.

«Сочи» набрал 30 очков после 33 матчей, занимая десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» также расположился на десятом месте в Восточной конференции, имея в своём активе 29 баллов после 34 встреч.