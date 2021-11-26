«Он явно не стоит 100 миллионов». В России отреагировали на ситуацию с Дарреном Дицем в «Барысе»

Почему-то Дица сватают в Казань, но очень сильно сомневаюсь, что эта сделка состоится при имеющихся условиях. «Ак Барсу» не нужен игрок с зарплатой в 10 миллионов в месяц. То есть хоккеисты команде нужны, а атакующий защитник всегда пригодится, но уж слишком он дорогой. При этом никто не может сказать, будет ли хоть какой-то толк от таких затрат.

Дело в том, что Даррен стал играть гораздо хуже. Цифры — это не единственное, чем можно оперировать. Да, он на восьмом месте в лиге по результативности среди защитников. Но у него «минус 19»! Он худший во всем турнире! Тоже весьма условный показатель, который надо рассматривать комплексно. Но проблема в том, что в случае с обладателем паспорта Казахстана прекрасно понимаешь — статистика такая, на которую он наиграл. Даррен грубо ошибается у своих ворот, да и вообще защита кажется ему навязанной обязанностью. Он стал медленным, не успевает, иногда и потому, что не хочет ничего делать. Кому такой нужен? В НХЛ, кстати, тоже были ситуации, когда защитники спали и видели свой обмен (Ристолайнен, Экман-Ларссон, Карлссон), но никто из них не позволял себе отбывать номер на льду своего предыдущего клуба. Если Даррен это делает специально, чтобы уйти, то где гарантия, что он так не поступит в другом клубе? Если он просто стал плохо играть в силу возраста или других обстоятельств, то он явно не стоит 100 миллионов. Ситуация с хоккеистом тупиковая, даже непонятно, как она разрешится", — пишет он.