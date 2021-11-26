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26 ноября, источник: Vesti.kz

«Он явно не стоит 100 миллионов». В России отреагировали на ситуацию с Дарреном Дицем в «Барысе»

Обозреватель «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко высказался о нынешней форме хоккеиста «Барыса» Даррена Дица и оценил его шансы перейти в другой клуб КХЛ.

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Ранее защитник лишился капитанской повязки в столичном клубе и уже пропустил некоторые игры. Официальная версия — Диц «продолжает лечиться от простудного заболевания». При этом сообщалось, что игрок может уйти в «Ак Барс».

«Барыс» опровергает, что защитник Даррен Диц покинет клуб. Самый дорогой хоккеист КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей сейчас не играет, и не утихают слухи по поводу его возможного перехода. Даже официальное сообщение «Барыса» не успокоило общественность. Сказали, что травма и ничего более, но никто не верит. Как же вы выстроили коммуникацию, если даже на релизы никто не смотрит?

Почему-то Дица сватают в Казань, но очень сильно сомневаюсь, что эта сделка состоится при имеющихся условиях. «Ак Барсу» не нужен игрок с зарплатой в 10 миллионов в месяц. То есть хоккеисты команде нужны, а атакующий защитник всегда пригодится, но уж слишком он дорогой. При этом никто не может сказать, будет ли хоть какой-то толк от таких затрат.

Дело в том, что Даррен стал играть гораздо хуже. Цифры — это не единственное, чем можно оперировать. Да, он на восьмом месте в лиге по результативности среди защитников. Но у него «минус 19»! Он худший во всем турнире! Тоже весьма условный показатель, который надо рассматривать комплексно. Но проблема в том, что в случае с обладателем паспорта Казахстана прекрасно понимаешь — статистика такая, на которую он наиграл. Даррен грубо ошибается у своих ворот, да и вообще защита кажется ему навязанной обязанностью. Он стал медленным, не успевает, иногда и потому, что не хочет ничего делать. Кому такой нужен? В НХЛ, кстати, тоже были ситуации, когда защитники спали и видели свой обмен (Ристолайнен, Экман-Ларссон, Карлссон), но никто из них не позволял себе отбывать номер на льду своего предыдущего клуба. Если Даррен это делает специально, чтобы уйти, то где гарантия, что он так не поступит в другом клубе? Если он просто стал плохо играть в силу возраста или других обстоятельств, то он явно не стоит 100 миллионов. Ситуация с хоккеистом тупиковая, даже непонятно, как она разрешится", — пишет он.

Напомним, что «Барыс» следующий матч в «регулярке» проведет с «Витязем» 27 ноября в Нур-Султане. К этой игре подопечные Юрия Михайлиса подходят, имея в активе три победы подряд. Ранее также были обыграны «Северсталь» (4:3 ОТ) и минское «Динамо» (3:2 Б).

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