Капитан «Барыса» в третий раз примет участие в Матче Звезд КХЛ

В команду «Евразия» был выбран игрок «Барыса» Даррен Диц, который в третий раз примет участие в шоу.

По итогам голосования журналистов на Матч Звезд были выбраны:

«Евразия»: Даррен Диц («Барыс»), Ник Бэйлен, Лукаш Седлак (оба — «Трактор»);

«Россия»: Никита Тертышный («Трактор»), Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), Андрей Кузьменко (СКА);

«Северная Америка»: Кенни Агостино («Торпедо»), Брайан О’Нилл («Йокерит»), Стивен Кэмпфер («Ак Барс»);

«Скандинавия»: Тему Пулккинен («Трактор»), Йори Лехтеря («Спартак»), Марко Анттила («Йокерит»).

Составы команд по итогам двух этапов выбора:

Команда «Евразия»

вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Минск, дебютант);



защитники: Янис Якс (ХК «Сочи», дебютант), Даррен Диц («Барыс», третий Матч Звезд), Ник Бэйлен («Трактор», третий Матч Звезд);.

нападающие: Илья Усов («Динамо» Минск, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант), Лукаш Седлак («Трактор», второй Матч Звезд).

Команда «Россия»

вратарь: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант);.

защитник: Григорий Панин («Салават Юлаев», дебютант);.

нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Москва, шестой Матч Звезд), Иван Николишин («Амур», дебютант), Никита Тертышный («Трактор», дебютант), Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва, дебютант), Андрей Кузьменко (СКА, дебютант).

Команда «Северная Америка»

вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив», дебютант);.

защитник: Мэт Робинсон (СКА, пятый Матч Звезд), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», дебютант);.

нападающие: Корбэн Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе («Металлург», дебютант), Кенни Агостино («Торпедо», дебютант), Брайан О’Нилл («Йокерит», дебютант).

Команда «Скандинавия»

вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвертый Матч Звезд);.

защитник: Оливер Каски («Авангард», дебютант);.

нападающие: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Оямяки («Витязь», дебютант), Тему Пулккинен («Трактор», дебютант), Йори Лехтеря («Спартак», третий Матч Звезд), Марко Анттила («Йокерит», дебютант).

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды Лига объявит за месяц до начала звездного уикэнда — 14 декабря 2021 года.

По итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия».