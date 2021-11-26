ЦСКА одержал волевую победу над «Йокеритом» в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Плотников (8-я минута), Сергей Андронов (47) и Антон Слепышев (63). У хозяев дубль оформил Вели-Матти Савинайнен (25, 32).
В следующем матче подопечные Сергея Федорова 28 ноября в гостях встретятся с рижским «Динамо». «Йокерит» в этот же день на домашней площадке примет ярославский «Локомотив».
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 33 матчах. «Йокерит» продолжает лидировать на Западе, имея в активе 46 очков после 33 встреч.
В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома проиграл «Сочи» (0:2), екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл владивостокский «Адмирал» (5:1), новосибирская «Сибирь» на домашней площадке оказалась сильнее омского «Авангарда» (5:4), а ярославский «Локомотив» на своей площадке уступил челябинскому «Трактору» (1:2, ОТ).