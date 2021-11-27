Появились новости о Дице и потере «Барыса» перед матчем в КХЛ
«Барыс» понес потерю перед матчем с «Витязем» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Барыс» понес потерю перед матчем с «Витязем» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как информирует пресс-служба столичного клуба, Кирилл Савицкий не сможет принять участие в предстоящем матче из-за повреждения, полученного в прошлой игре с «Торпедо». А вот Даррен Диц и Олле Альсинг провели первую тренировку после болезни.
Встреча пройдет сегодня, 27 ноября, в Нур-Султане и начнется в 17:00.