Появились новости о Дице и потере «Барыса» перед матчем в КХЛ

Как информирует пресс-служба столичного клуба, Кирилл Савицкий не сможет принять участие в предстоящем матче из-за повреждения, полученного в прошлой игре с «Торпедо». А вот Даррен Диц и Олле Альсинг провели первую тренировку после болезни.