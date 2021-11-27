Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Витязь
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Торонто
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Торпедо
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Питтсбург
01
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Колорадо
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Ванкувер
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Сиэтл
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Нэшвилл
Нью-Джерси
42
Хоккей. НХЛ
01:00
Вашингтон
Флорида
43
Хоккей. НХЛ
26.11
Анахайм
Оттава
40
Хоккей. НХЛ
26.11
Чикаго
Сент-Луис
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
26.11
Миннесота
Виннипег
71
Хоккей. НХЛ
26.11
Филадельфия
Каролина
36
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Появились новости о Дице и потере «Барыса» перед матчем в КХЛ

«Барыс» понес потерю перед матчем с «Витязем» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 13, 27.11.2021, 14:00

Барыс-Витязь-

Как информирует пресс-служба столичного клуба, Кирилл Савицкий не сможет принять участие в предстоящем матче из-за повреждения, полученного в прошлой игре с «Торпедо». А вот Даррен Диц и Олле Альсинг провели первую тренировку после болезни.

Встреча пройдет сегодня, 27 ноября, в Нур-Султане и начнется в 17:00.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь