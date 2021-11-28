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00:12 (мск), источник: ТАСС

Врач: молодым хоккеистам должны делать МРТ головного мозга в обязательном порядке

После травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА, скончался защитник «Динамо» и юниорской сборной России Валентин Родионов.

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Источник: МХК "Динамо"

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодые хоккеисты при медицинском осмотре в обязательном порядке должны проходить МРТ головного мозга, чтобы предотвратить трагические случаи. Такое мнение ТАСС высказал врач клуба Молодежной хоккейной лиги «Чайка» Владимир Кремлев.

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В субботу московское «Динамо» сообщило, что в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА, скончался защитник команды и юниорской сборной России (до 17 лет) Валентин Родионов. Инцидент произошел 21 ноября. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция. Матчи всех профессиональных российских хоккейных лиг 28 ноября начнутся с минуты молчания.

«Нужно более строго и тщательно проводить медицинский осмотр. Как бы родители не хотели, чтобы из их сыновей выросли Овечкины, не у всех это получается и здоровья не у всех хватает, — сказал Кремлев. — Врачи делали все правильно и корректно в ситуации с госпитализацией игрока [Родионова], поскольку это нужно делать, если ты чего-то не понимаешь на месте. Ему вовремя сделали операцию, но он не вытянул».

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По словам врача, возможные патологии у игроков можно обнаружить, в частности, при обследовании глазного дна. «Человеку надо было сделать МРТ головного мозга, его обязательно могут и не делать — только по рекомендации доктора. В молодом возрасте довольно много заболеваний, которые завуалированы, их трудно распознать, поэтому игроков смотрят чуть ли не вдвое больше специалистов по сравнению с Континентальной хоккейной лигой», — подчеркнул он.

«Хоккей — это толчки, удары в голову, шайба попадает, поэтому я бы заменил УЗИ щитовидной железы, что обязательно на УМО, на МРТ головного мозга. МРТ стоит дороже УЗИ щитовидки, наверняка это и финансово бьет по клубам, но здоровье дороже. И что касается генетики, нынешнее поколение сильно разнится с тем, которое было 20−30 лет назад. То было генетически более здоровым», — добавил эксперт.

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