«Сочи» обыграл «Адмирал», забросив восемь шайб в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 8:2 (1:1, 4:1, 3:0) в пользу гостей. В составе «Сочи» отличились Янис Якс (15-я минута), Давид Рундблад (22), Кирилл Мельниченко (22), Мартин Бакош (24, 51), Ярослав Дыбленко (26), Дмитрий Колготин (50) и Амир Гараев (55). У «Адмирала» шайбы забросили Владислав Ушенин (8) и Артем Гареев (28). При счете 1:5 на лед вместо голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова вышел Иван Налимов.

В параллельном матче хабаровский «Амур» на своей площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). У хозяев отличились Данил Файзуллин (9) и Давид Томашек (25), у гостей — Тему Хартикайнен (9).

В турнирной таблице «Салават Юлаев» идет четвертым в Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 34 игр. «Амур» располагается на девятой строчке (31 очко, 35 матчей), «Адмирал» — на последней, 12-й (19 очков, 34 встречи). «Сочи» занимает 10-е место в Западной конференции с 32 очками в 34 играх. В следующем матче «Сочи» примет новосибирскую «Сибирь» 2 декабря, «Салават Юлаев», потерпевший четыре поражения подряд, на выезде сыграет с «Адмиралом» 30 ноября, «Амур» в гостях встретится с челябинским «Трактором» 2 декабря.