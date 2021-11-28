«Амур» продлил серию поражений «Салавата Юлаева» в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Данил Файзуллин и Давид Томашек. У гостей автором единственного гола стал Тему Хартикайнен.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d7dcab4fac674e038d7edf2b7a5e9321_hd/2_3050206651/9198d06c65eb4742da008b4ce0f026f4/4793769377?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Амур» после 35-ти игр занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. «Салават Юлаев», потерпевший четвертое поражение кряду, располагается на четвертой строчке, имея в активе 43 очка после 34-х встреч.