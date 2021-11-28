«Амур» продлил серию поражений «Салавата Юлаева» в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Данил Файзуллин и Давид Томашек. У гостей автором единственного гола стал Тему Хартикайнен.
«Амур» после 35-ти игр занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. «Салават Юлаев», потерпевший четвертое поражение кряду, располагается на четвертой строчке, имея в активе 43 очка после 34-х встреч.
В следующем матче регулярного чемпионата команда из Уфы 30 ноября встретится в гостях с владивостокским «Адмиралом», хабаровчане 2 декабря сыграют на выезде с челябинским «Трактором».