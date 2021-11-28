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13:38 (мск), источник: Московский комсомолец

«Амур» продлил серию поражений «Салавата Юлаева» в КХЛ

Хабаровский «Амур» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:1.

Амур
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Данил Файзуллин и Давид Томашек. У гостей автором единственного гола стал Тему Хартикайнен.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Амур» после 35-ти игр занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. «Салават Юлаев», потерпевший четвертое поражение кряду, располагается на четвертой строчке, имея в активе 43 очка после 34-х встреч.

В следующем матче регулярного чемпионата команда из Уфы 30 ноября встретится в гостях с владивостокским «Адмиралом», хабаровчане 2 декабря сыграют на выезде с челябинским «Трактором».

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