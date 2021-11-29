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11:05 (мск), источник: Sport24

В российском хоккее слишком много смертей. Гибель 16-летнего Родионова — еще одна страшная трагедия

Страшная трагедия произошла в российском хоккее. 21 ноября Валентин Родионов в матче первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Перед этим он столкнулся с бортом. Парня унесли на носилках и доставили в больницу. Вчера он скончался.

Динамо М
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Источник: Федерация хоккея России

На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь 16-летнего хоккеиста, но оказались бессильны. Ему сделали операцию, однако это не помогло. Родионов находился в реанимации, его состояние то улучшалось, то ухудшалось, но мало кто мог предположить, что все закончится именно так. А самое страшное, что мы не знаем, что вызвало столь плачевные последствия.

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«Врачи делали все правильно и корректно в ситуации с госпитализацией игрока, поскольку это нужно делать, если ты чего-то не понимаешь на месте. Ему вовремя сделали операцию, но он не вытянул. Человеку надо было сделать МРТ головного мозга, его обязательно могут и не делать — только по рекомендации доктора. В молодом возрасте довольно много заболеваний, которые завуалированы, их трудно распознать, поэтому игроков смотрят чуть ли не вдвое больше специалистов по сравнению с КХЛ», — считает врач клуба МХЛ «Чайка» Владимир Кремлев.

Родионов успел сыграть за молодежную команду «Динамо» 10 матчей. Дебютировать в МХЛ в таком юном возрасте — показатель таланта, который оценили и тренеры сборной. Как раз незадолго до смерти Валентин вызывался в юниорскую сборную для игроков до 17 лет. «Для нас это ужасная трагедия. Как и все, он успешно проходил углубленное медицинское обследование. Он был абсолютно здоровый, крепкий парень, жизнерадостный, пышущий силой и энергией», — говорит главный тренер этой сборной Игорь Ефимов.

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Валентин пришел в школу «Динамо» из Воскресенска. Еще в прошлом году его со сверстниками тренировал Алексей Кудашов. Нынешний главный тренер бело-голубых выступал в роли волонтера, помогая команде, где тренировался его сын. Артем Кудашов тоже защитник и ровесник погибшего Родионова. А еще у Валентина на прошлый Новый год ушла из жизни мама. Это то немногое, что мы знаем о парне, чья хоккейная карьера еще толком не началась. И оборвалась вместе с жизнью.

Этот трагический случай отсылает нас к гибели Тимура Файзутдинова. Защитник «Динамо», но не московского, а питерского, ушел из жизни в марте этого года. Тогда роковым стало попадание шайбы в голову. Но в данном случае не было какого-то акцентированного удара. Родионову стало плохо по неочевидным причинам. Оттого и меры, которые могут принять наши хоккейные власти, не очевидны. Если после смерти Файзутдинова многие призывали улучшить защиту, хотя бы для молодых игроков, что о чем нам говорит смерть Родионова?

Можно говорить о опасности хоккея и в целом вреде профессионального спорта. Уже доводилось слышать предложения, суть которых сводится к полному искоренению силовой борьбы. По крайней мере, у детей. Но сотни юных хоккеистов ежедневно сталкиваются с куда более болезненными столкновениями, чем у Родионова. И даже травмы не получают, не говоря уж о смертельном исходе. Разве что углубленное медицинское обследование на всех уровнях способно минимизировать такие трагедии. А вот запрещая какую-либо борьбу, мы убьем вид целый спорта. Хоккей прежним уже не будет.

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