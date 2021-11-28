«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию «Динамо» в КХЛ

Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Александр Хохлачев (1-я минута), Иван Дроздов (3), Сергей Широков (5) и Эмиль Петерссон (53). У «бело-голубых» отличился Станислав Галиев (28).