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17:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем льду одержал победу над столичным «Динамо» в регулярного чемпионате КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Александр Хохлачев (1-я минута), Иван Дроздов (3), Сергей Широков (5) и Эмиль Петерссон (53). У «бело-голубых» отличился Станислав Галиев (28).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию «Динамо» в «регулярке» КХЛ. В нынешнем сезоне «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции. «Динамо» идет на второй строчке.

В другой игре новосибирская «Сибирь» победила екатеринбургский «Автомобилист» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

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Спартак
4:1
3:0, 0:1, 1:0
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