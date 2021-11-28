Хоккесты минского «Динамо» победили «Трактор» в матче чемпионата КХЛ

Гости активно начали встречу, включив высокий прессинг и действуя на быстрых скоростях. Минчане смоли попасть в чужую зону лишь на третьей минуте поединка. Тем не менее, отбившись гости продолжили играть активно. Отметим игрока сборной Беларуси Ника Бэйлена, который играл заметную роль в тактических построениях челябинцев. Впрочем, ближе к экватору стартового отрезка матча минчане начали активнее беспокоить оборону соперников.

На 10-й минуте Никита Пышкайло откликнулся на передачу Артема Демкова и точным броском заставил капитулировать Эмиля Гарипова. Это четвертое очко форварда в четырех матчах за «зубров».

Поведя в счете минчане раскрепостились и начали активно создавать опасные моменты у ворот «медведей». Могли забрасывать Сергей Сапего и Лукас Бенгтссон, но Эмиль Гарипов на сей раз был безупречен.

«Трактор» ответил выпадом Теему Пулккинена. Экс-игрок «Динамо» приложился к шайбе, но она после серии рикошетов прошла далеко от ворот минчан.

Во втором периоде минчане также начали активно. Могли забивать Маттиас Теденбю и Кирилл Воронин, но они не сумели поразить ворота.

Постепенно соперники «зубров» пошли вперед. Начался интенсивный хоккей с обменом опасными моментами. Штанга четырежды приходила на помощь вратарям «Динамо» и «Трактора».

У челябинцев было немало моментов, когда их дружина играла в большинстве 5 на 3, но взятием ворот Патрика Рыбара они не закончились.

«Зубры» отнеслись к своим возможностям более рачительно и любители хоккея смогли увидеть взятие ворот. На 36-й минуте матча Дмитрий Коробов удачно сыграл на чужом пятаке и переправил шайбу в сетку «Трактора».

Третий период стартовал с атак минчан, которые достаточно быстро получили возможность разыграть численное преимущество. Челябинцы здорово защищались и не позволили соперникам увеличить счет.

Достаточно быстро после этого получили численное большинство гости. В отличие от хозяев, «медведи» свой шанс уменьшить отставание от «зубров» не упустили. Теему Пулккинен в касание завершил точным броском затяжную атаку своей команды. Патрик Рыбар был бессилен.

В середине третьего периода команды обменялись удалениями. Нерв игры зашкаливал. Челябинцы заменили вратаря шестым полевым игроком на последней минуте основного времени матча. Однако уйти от поражения «Трактор» не сумел.