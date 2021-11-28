ЦСКА обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл на выезде рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл на выезде рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Латвии, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу ЦСКА. У победителей отличились Тахир Мингачев (3-я минута), Никита Нестеров (54) и Михаил Григоренко (55). У хозяев шайбы забросили Лукаш Радил (15) и Рис Скарлетт (60).
Рижское «Динамо» потерпело девятое подряд поражение на своем льду от ЦСКА. В последний раз рижане обыгрывали дома армейцев 23 октября 2013 года. Также динамовцы продлили серию поражений в нынешнем сезоне до пяти матчей.