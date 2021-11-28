ЦСКА обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Латвии, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу ЦСКА. У победителей отличились Тахир Мингачев (3-я минута), Никита Нестеров (54) и Михаил Григоренко (55). У хозяев шайбы забросили Лукаш Радил (15) и Рис Скарлетт (60).