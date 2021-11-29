«Да кого вы подписали?». Кто должен вытащить «Барыс» со дна КХЛ

В 33 матчах «Барыс» набрал 30 очков, а это позволяет занимать только десятое место на «Востоке». Казахстанский клуб подписал несколько игроков, чтобы увеличить шансы на плей-офф. С некоторыми — угадали. Давайте попробуем разобраться, ведь в последнее время часто возникает вопрос: «да кого вы подписали?», но есть и позитивные моменты.

Юрчо уже с первых игр показал, что будет очень агрессивен у чужих ворот, но ему не хватало первой шайбы в Лиге, чтобы появилась уверенность. Голевой бросок 28-летнего легионера пришелся на матч с подмосковным «Витязем»: форвард в среднем за матч совершает около трех бросков (13 попыток за пять встреч), а один из последних стал результативным.

Еще дважды фланговый нападающий ассистировал другого новобранцу — 30-летнему Линдену Вею. Канадский центрфорвард в дебютном сезоне за «Барыс» набрал 52 (17+35) очка, а затем перебрался в московский ЦСКА. Сейчас Вей вернулся в Казахстан, а столичная команда выиграла от совместного сотрудничества: в шести играх он набрал четыре (2+2) очка.

На второстепенной роли нашел себя Коди Куник. 31-летний канадец приглашался на позицию ведущего разыгрывающего, но не смог реализовать себя, набрав с начала чемпионата только девять (2+7) очков. В ноябре дебютант турнира отметился тремя (1+2) баллами, а второй гол в КХЛ форвард забил в большинстве (впервые за время участия в Лиге).

С серии голевых передач стартовал в турнире 29-летний шведский защитник Эрик Мартинссон. В противостоянии с «Торпедо» хоккеист отметился двумя результативными пасами, а их общее количество достигло десяти. С семью (2+5) баллами первую половину регулярного чемпионата прошел еще один шведский легионер — 25-летний Олле Альсинг.