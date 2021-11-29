«Северсталь» обыграла СКА в матче КХЛ впервые за девять лет

В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (15-я минута), Илья Хохлов (35) и Андрей Алексеев (59). У СКА отличился Никита Гусев (52).

«Северсталь» впервые за девять лет обыграла СКА в Санкт-Петербурге. Команда не могла победить с 11 января 2012 года, тогда «Северсталь» выиграла со счетом 4:0.