«Северсталь» обыграла СКА в матче КХЛ впервые за девять лет

В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (15-я минута), Илья Хохлов (35) и Андрей Алексеев (59). У СКА отличился Никита Гусев (52).
«Северсталь» впервые за девять лет обыграла СКА в Санкт-Петербурге. Команда не могла победить с 11 января 2012 года, тогда «Северсталь» выиграла со счетом 4:0.
Ранее в понедельник нижегородское «Торпедо» дома обыграло подольский «Витязь» со счетом 4:1.
«Северсталь» поднялась на третье место турнирной таблицы Западной конференции, в 33 играх команда набрала 46 очков. СКА идет пятым, после 33 матчей у команды Валерия Брагина 43 очка. В следующем матче «Северсталь» в Риге встретится с местным «Динамо» 1 декабря. СКА в этот же день дома встретится с минским «Динамо».