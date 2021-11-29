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29 ноября, источник: ТАСС

«Северсталь» обыграла СКА в матче КХЛ впервые за девять лет

ТАСС, 29 ноября. Череповецкая «Северсталь» со счетом 3:1 обыграла петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 3 519 зрителей.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (15-я минута), Илья Хохлов (35) и Андрей Алексеев (59). У СКА отличился Никита Гусев (52).

«Северсталь» впервые за девять лет обыграла СКА в Санкт-Петербурге. Команда не могла победить с 11 января 2012 года, тогда «Северсталь» выиграла со счетом 4:0.

Ранее в понедельник нижегородское «Торпедо» дома обыграло подольский «Витязь» со счетом 4:1.

«Северсталь» поднялась на третье место турнирной таблицы Западной конференции, в 33 играх команда набрала 46 очков. СКА идет пятым, после 33 матчей у команды Валерия Брагина 43 очка. В следующем матче «Северсталь» в Риге встретится с местным «Динамо» 1 декабря. СКА в этот же день дома встретится с минским «Динамо».

СКА
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Северсталь
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