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08:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тамбиев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Двухкратный победитель чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в качестве тренера Леонид Тамбиев назначен исполняющим обязанности главного тренера владивостокского «Адмирала», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: ХК "Адмирал"
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Александр Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала»

Ранее белорусский специалист Александр Андриевский, возглавивший «Адмирал» в августе, покинул свой пост. Исполняющим обязанности главного тренера приморской команды был назначен Олег Горбенко.

«Перед Леонидом Григорьевичем стоят непростые задачи: необходимо переломить преследующую команду череду поражений, достаточно сильно прибавить в реализации и добавить уверенности команде. Нужно донести до ребят, что каждый соперник по силам “Адмиралу”, — цитирует генерального директора клуба Алексея Ана официальный сайт. — Тому подтверждение набранные очки с командами из первой десятки. Мы понимаем, какой показатель может быть признан приемлемым для клуба по результатам сезона и в рамках отдельного матча. Леонид уверен, что невыполнимых задач в спорте не существует. Мы разделяем такую позицию, потому что каждый игрок и специалист клуба располагают достаточным уровнем амбиций и спортивной злостью».

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«Первоочередно Леонид должен собрать команду морально и пройти оставшуюся часть сезона на позитивной волне, на деле доказывая, что дисциплина и усердная работа на пределах физических возможностей — бьют класс. Для этого потребуется улучшить множество компонентов содержания игры, создать нужную атмосферу в раздевалке. Из этого складывается результат на льду и в турнирной таблице. Он является требовательным специалистом и находится в постоянном контакте с игроками, не боится доверять молодым. Поэтому развитие приморских хоккеистов и подключение их к главной команде — одна из приоритетных задач», — отметил он.

«Адмирал» занимает последнее, 12-е, место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 19 очков в 34 матчах.

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