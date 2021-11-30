Тамбиев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала»

«Перед Леонидом Григорьевичем стоят непростые задачи: необходимо переломить преследующую команду череду поражений, достаточно сильно прибавить в реализации и добавить уверенности команде. Нужно донести до ребят, что каждый соперник по силам “Адмиралу”, — цитирует генерального директора клуба Алексея Ана официальный сайт. — Тому подтверждение набранные очки с командами из первой десятки. Мы понимаем, какой показатель может быть признан приемлемым для клуба по результатам сезона и в рамках отдельного матча. Леонид уверен, что невыполнимых задач в спорте не существует. Мы разделяем такую позицию, потому что каждый игрок и специалист клуба располагают достаточным уровнем амбиций и спортивной злостью».