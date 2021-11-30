Скандальный канадский тренер провалился в России. Питерс получил в «Авто» кучу денег, не добившись ничего
Теперь спасать положение в Екатеринбурге будет Николая Заварухин.
Теперь спасать положение в Екатеринбурге будет Николая Заварухин.
Парадокс в том, что увольнение Билла Питерса из «Автомобилиста» одновременно и сенсация, и нет. С одной стороны, отставка главного тренера давно просилась из-за ужасных результатов команды. С другой, прошло так много времени, что никто уже не верил, что в Екатеринбурге решатся на увольнение специалиста, которому придется заплатить большую компенсацию (выплатить всю зарплату, около 90 млн рублей за сезон). Даже любопытно узнать, как Андрей Козицын (директор основного спонсора УГМК и президент клуба) отреагировал, когда узнал, сколько миллионов его компания выкинула впустую. Деньги и хитрые условия контракта были чуть ли не ключевым, что удерживало на плаву канадца. Еще поговаривали, что за иностранного тренера выступал Павел Дацюк, а об его авторитете на Урале известно всем.
Однако все эти аргументы наконец-то перестали работать. Клуб объявил об отставке Питерса, назначив новым главным тренером Николая Заварухина. Вряд ли именно поражение от «Сибири» два дня назад со счетом 1:3 стало последней каплей. Скорее к концу ноября просто для руководства стало очевидно, что такими темпами их команда просто не попадет в плей-офф. «Автомобилист» сейчас на восьмом месте в турнирной таблице Востока, опережая девятый «Амур» на два очка (правда, у «Авто» игра в запасе). До лидера «Магнитки» 22 очка — это огромная разница, учитывая одинаковые бюджеты на зарплаты игроков в примерно 900 млн рублей. Екатеринбуржцы потратили максимально возможную сумму на хоккеистов, а получили результаты на уровне команд, которые с трудом дотягивают до пола зарплат.
В условиях дефицита на рынке и жесткого потолка, по ходу сезона сложно исправить трансферные ошибки. Да и не они стали главной причиной неудач «Авто». Основная проблема уральской команды — отсутствие всякой системы при Питерсе. Собраны игроки высокого уровня по меркам КХЛ, а вместе они ничего из себя не представляют. И так было не только на льду. Еще летом, когда во всех командах кайфовая и легкая атмосфера, стали говорить, что в «Авто» коллектив поделился на две части (иностранцы и русские), а тренеру все равно на это. Уже тогда было понятно, что ничего не выйдет. В коллективе не было ярко выраженного лидера, который бы повел за собой команду на льду и в раздевалке. Похожая проблема была и в тренерском штабе, где Николай Заварухин, вернувшийся из Новосибирска в Екатеринбург помощником, даже не говорил на одном языке с Питерсом. Билл контактировал во основном с Германом Титовым, с которым знаком еще по Калгари. Роль Игоря Уланова, пришедшего по ходу сезона исправлять оборону, так вообще была неясна. Все это ясно давало понять, «Автомобилист», если и удержится в восьмерке, обречен в плей-офф.
Спасать положение клуба предстоит Заварухину, которого еще летом видели приемником Питерса. Это в разговоре со Sport24 косвенно подтвердил директор клуба Максим Рябков. Контракт со специалистом подписан до 30 апреля 2023 года, что по идее указывает на то, что в случае неудачи в этом сезоне, ему дадут второй шанс (не факт). Добиться положительного результата сейчас бывшему тренеру «Сибири» будет сложно: слишком многое было упущено за два месяца регулярного чемпионата, а создать команду из игроков, которых приглашали, не спрашивая твоего мнения, будет трудно. Привить систему, настроить тактику и подтянуть «физику» можно будет в паузу на Кубок Первого канала и в феврале, когда будет идти Олимпиада. Но, конечно, о Кубке Гагарине в этом году в Екатеринбурге не стоит мечтать. Во-первых, Заварухин — не волшебник. Во-вторых, проблемы «Автомобилиста», не первый год считающего себя топ-клубом, не только в тренере. Назначение канадского специалиста, которого из-за расистского скандала выгнали из НХЛ, и нежелание его увольнять только лишний раз демонстрируют глубину кризиса. Ведь Питерса уволили, а людей, кто был инициатором его приглашения, нет.
Дарья Тубольцева