5 канадских тренеров, которые провалились в России. Гарднер ушел в запой, Флеминга убирали прямо во время матча
Хартли и Кинэн скорее исключения из правил.
Хартли и Кинэн скорее исключения из правил.
«Автомобилист» уволил Билла Питерса, что в очередной раз подняло тему неэффективности канадских тренеров в российском хоккее. Несмотря на то, что у Майка Кинэна и Боба Хартли есть по одному Кубку Гагарина, они скорее считаются исключениями из правил. На каждого канадца-чемпиона приходится два-три неудачника, а то и больше. Причем среди них были и вполне именитые специалисты. Мы вспомнили самые яркие провалы тренеров с родины хоккея в КХЛ.
В Россию не так часто приезжают действующие тренеры НХЛ. Точнее — это крайне редкое явление, достойное попадания в Красную книгу. На момент назначения в «Автомобилист» Билл Питерс был в хорошем возрасте, в рабочем тонусе. За его плечами были добротные проекты с «Калгари» и «Каролиной» в качестве главного тренера, а также он известен как помощник Майка Бэбкока в «Детройте». Там он отвечал за построение обороны и работу с защитниками. Кто бы мог подумать, что «Автомобилист» Питерса станет одним из самых анархичных клубов КХЛ, где игра в своей зоне построена по чисто русскому принципу «авось».
За полтора года Питерс не вляпался ни в один скандал, хотя в нашей прессе его называли не иначе как «скандальный тренер». Попав в нашу страну после расистского скандала с Акимом Алиу, канадец даже вида не подавал, что может быть хамом или тираном. Скорее, напротив, его «Автомобилисту» не хватало дисциплины, а его североамериканские любимчики и вовсе катались в шоколаде. Недолгий российский этап карьеры Билла ознаменовался 50% побед, а также вылетом в первом раунде Кубка Гагарина. Правда, от его будущих обладателей. Свою единственную серию плей-офф канадец Питерс проиграл канадцу Хартли. Русским коллегам он так и не сдался. Впрочем, вряд ли для боссов уральского клуба это будет утешением.
Родившийся в Великобритании канадец Шон Симпсон в Северной Америке никогда не работал. Только играл, не поднявшись выше АХЛ. Зато в роли тренера он становился чемпионом Германии и Швейцарии, выигрывал Лигу чемпионов и сенсационно доводил швейцарскую сборную до финала чемпионата мира! Именно это достижение, датированное 2013 годом, привлекло руководство «Локомотива». Через год, в результате долгих переговоров, Симпсон высадился в Ярославле. Но несмотря на статус тренера и высокие ожидания от его работы этот творческий союз продлился совсем недолго. Шона сняли раньше, чем закончился первый месяц чемпионата.
Почему топовый европейский тренер Симпсон провалился в КХЛ? Есть мнение, что все дело в уже былинной нетерпеливости президента «железнодорожников» Юрия Яковлева. Если в сборной Швейцарии он добыл медали на третий год работы, то в «Локомотиве» ему не дали отработать хотя бы сезон. Ярославцы играли в совершенно неорганизованный хоккей. Система Петра Ильича Воробьева была разрушена до основания, а на ее месте просто не успели ничего возвести. А еще у канадца не было крутого англоговорящего помощника. Дмитрий Юшкевич, помогавший Дейву Кингу, ушел из клуба, а такого же компетентного тренера-переводчика не нашлось.
Спустя пять лет после увольнения Симпсона до боли похожая ситуация сложилась с его соотечественником Крейгом Мактавишем. В Ярославле вновь решили положиться на тренера-канадца, и вновь в нем быстро разочаровались. Его также отправили в отставку, не дожидаясь окончания сентября. Не помог ни классный состав, который подбор менеджмент «железнодорожников», ни Майк Пелино в роли ассистента. Этот же помощник был у Майка Кинэна в Магнитогорске, когда местный «Металлург» брал Кубок Гагарина. Не было у Мактавиша и доверия к молодежи, что для системы «Локомотива» считается обязательным условием для работы. В общем, полный провал.
Сам Мактавиш объяснял это тем, что «русские игроки боялись старших, а Яковлев считал, что я мало их ругаю». В общем, тренер и команда не сошлись менталитетами, что нередко бывает, когда человек западных взглядов дает слишком много свободы россиянам. Но была еще одна, куда более очевидная, причина. Если Симпсон приходил в «Локомотив» на пике своей карьеры, то Мактавиш к 2019 году уже не воспринимался как тренер. На протяжении семи лет он занимал руководящие должности в «Эдмонтоне», а в НХЛ не работал тренером и того больше — восемь сезонов. Так что не очень понятно на что рассчитывали в Ярославле, когда приглашали человека, давно не державшего планшетку в руках.
Если бы не странный период в Минске, этот тренер не попал бы в наш рейтинг. Во-первых, потому что «Локомотивом» он руководил с 2006 до 2007 года, то есть еще до образования КХЛ. А во-вторых, «железнодорожники» хоть и уволили канадца в начале второго сезона, первый он провел на приемлемом уровне. А вот в минском «Динамо» продержался меньше двух месяцев. Непосредственно с командой Гарднер и вовсе работал 12 дней! Это антирекорд в истории КХЛ.
Первый тренер в кахаэловской истории минского «Динамо» покинул столицу Белоруссии по загадочным причинам. Официальные заявления сводились к семейным обстоятельства и состоянию здоровья. Таились за этим серьезные проблемы с алкоголем. Оставшись на короткое время без жены, которая у тому же являлась и агентом Пола, он ушел в запой. По легенде тренер однажды упал прямо в клубном автобусе. Это напрямую не относится к его профессиональным способностям, но напоминает нам о том, что история любого иностранца — это еще вопрос адаптации к неизвестной стране и жизни в одиночестве.
Наставник «Авангарда» в сезоне-2008/2009 не был элитным главным тренером по меркам НХЛ, но при этом котировался как ассистент. В «Калгари» он помогал Майку Кинэну, в сборной Канады Пэту Куинну. Флеминг возил «кленовых» на Кубок мира и Олимпиаду-2002, а в первый сезон КХЛ принял команду с Яромиром Ягром и другими звездами. Он довольно оперативно сменил не потянувшего эту ношу Сергея Герсонского. Однако и у канадца в Омске явно не задалось. Сначала его отстранили от управления командой в перерыве матча с «Витязем», а через несколько недель окончательно отправили в отставку.
Несмотря на то, что считалось, будто сам Ягр посодействовал назначению тренера из НХЛ, Флеминг не смог сработаться с именитыми подопечными. Он был слишком аморфный и каким-то отстраненным. Но в оправдание Флемингу стоит признать, что с тем «Авангардом» мало кто мог бы справиться. Слишком много скандалов, судебных тяжб и трагедий было вокруг омского клуба в те годы. Чего только гибель Алексея Черепанова стоит. Канадец пропустил ее через себя, только приехав в далекую Россию. «Ястребы» впоследствии с трудом попали в плей-офф и даже сенсационно выбили «Салават Юлаев» под руководством Игоря Никитина, а канадец умер от рака мозга спустя четыре года после отставки.
Дмитрий Ерыкалов