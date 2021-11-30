«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У «Локомотива» шайбу забросил Артур Каюмов (2-я минута). В составе «Спартака» отличился Джейкоб Виртанен (4). Автором победного буллита стал Павел Красковский.
Нападающие Илья Шипов («Спартак») и Михаил Беляев («Локомотив») провели сотые матчи в КХЛ.
Команды встречались в рамках текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ 31 октября. Тогда победу также одержал «Локомотив» (4:2).
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Игоря Никитина набрали 42 очка в 35 матчах. «Спартак» идет на седьмой строчке, после 35 игр красно-белые набрали 39 очков. В следующем матче «Локомотив» в Москве встретится с ЦСКА 2 декабря. «Спартак» в этот же день в гостевом матче сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» во Владивостоке победил местный «Адмирал» (2:0), омский «Авангард» дома разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (6:1).