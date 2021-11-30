Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Нефтехимик
61
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Ак Барс
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Б
12
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Металлург
64
Хоккей. НХЛ
1.12
Бостон
Детройт
Хоккей. НХЛ
1.12
Нью-Джерси
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
1.12
Филадельфия
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.12
Флорида
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
1.12
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
1.12
Нэшвилл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
1.12
Сент-Луис
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
1.12
Даллас
Каролина
Хоккей. НХЛ
1.12
Лос-Анджелес
Анахайм
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
02
Все события
Фоторепортажи
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
22:18 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях в серии буллитов обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла во дворце спорта «Мегаспорт» в присутствии 1 444 зрителей.

Спартак
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У «Локомотива» шайбу забросил Артур Каюмов (2-я минута). В составе «Спартака» отличился Джейкоб Виртанен (4). Автором победного буллита стал Павел Красковский.

Нападающие Илья Шипов («Спартак») и Михаил Беляев («Локомотив») провели сотые матчи в КХЛ.

Фоторепортаж
СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд

Команды встречались в рамках текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ 31 октября. Тогда победу также одержал «Локомотив» (4:2).

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Игоря Никитина набрали 42 очка в 35 матчах. «Спартак» идет на седьмой строчке, после 35 игр красно-белые набрали 39 очков. В следующем матче «Локомотив» в Москве встретится с ЦСКА 2 декабря. «Спартак» в этот же день в гостевом матче сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» во Владивостоке победил местный «Адмирал» (2:0), омский «Авангард» дома разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (6:1).

Спартак
1:2Б
1:1, 0:0, 0:0, 0:0
Локомотив
 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь