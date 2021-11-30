«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У «Локомотива» шайбу забросил Артур Каюмов (2-я минута). В составе «Спартака» отличился Джейкоб Виртанен (4). Автором победного буллита стал Павел Красковский.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Игоря Никитина набрали 42 очка в 35 матчах. «Спартак» идет на седьмой строчке, после 35 игр красно-белые набрали 39 очков. В следующем матче «Локомотив» в Москве встретится с ЦСКА 2 декабря. «Спартак» в этот же день в гостевом матче сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».