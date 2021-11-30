«Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эрик О'Делл (2-я минута), Богдан Якимов (28) и Вадим Шипачев (44, 60), у проигравших отличился Даниил Тарасов (54).
Форвард бело-голубых Владислав Ефремов провел 200-й матч в КХЛ. Нападающий столичной команды Станислав Галиев сделал две результативные передачи, он не уходит со льда без набранных очков шесть матчей подряд. Тарасов в июле из «Динамо» перешел в «Ак Барс».
Шипачев вошел в четверку лучших бомбардиров в истории «Динамо», набрав 273 очка. Форвард превзошел результат Сергея Светлова (272). Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634).
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 46 очками после 34 игр, «Ак Барс» идет третьим на Востоке с 47 очками в 35 встречах. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с «Барысом» из Нур-Султана 2 декабря, «Ак Барс» днем позже в гостях встретится с омским «Авангардом».