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22:19 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене» в присутствии 2 443 зрителей.

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эрик О'Делл (2-я минута), Богдан Якимов (28) и Вадим Шипачев (44, 60), у проигравших отличился Даниил Тарасов (54).

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Форвард бело-голубых Владислав Ефремов провел 200-й матч в КХЛ. Нападающий столичной команды Станислав Галиев сделал две результативные передачи, он не уходит со льда без набранных очков шесть матчей подряд. Тарасов в июле из «Динамо» перешел в «Ак Барс».

Шипачев вошел в четверку лучших бомбардиров в истории «Динамо», набрав 273 очка. Форвард превзошел результат Сергея Светлова (272). Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634).

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 46 очками после 34 игр, «Ак Барс» идет третьим на Востоке с 47 очками в 35 встречах. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с «Барысом» из Нур-Султана 2 декабря, «Ак Барс» днем позже в гостях встретится с омским «Авангардом».

Динамо М
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Ак Барс
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