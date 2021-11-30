ЦСКА обыграл «Металлург» и одержал третью победу подряд в Континентальной хоккейной лиге

У победителей шайбы забросили Андрей Светлаков (11-я минута), Сергей Плотников (35), Тахир Мингачев (51), Антон Слепышев (56, 60) и Владислав Каменев (59). В составе «Металлурга» отличились Андрей Чибисов (23), Брендан Лайпсик (36), Семен Кошелев (48) и Павел Акользин (58).

В текущем сезоне команды встречались 25 сентября, тогда «Металлург» на своей площадке одержал победу со счетом 4:0. ЦСКА одержал третью победу подряд и прервал трехматчевую выигрышную серию магнитогорской команды.

Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, в 35 матчах подопечные Сергея Федорова набрали 48 очков. «Металлург» лидирует на Востоке, после 34 игр у команды Ильи Воробьева 55 очков. В следующем матче ЦСКА дома сыграет с ярославским «Локомотивом» 2 декабря. «Металлург» в этот же день в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо».