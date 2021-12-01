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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА представил ретро-форму в честь 75-летия

Петербургский СКА проведёт домашние матчи, которые состоятся в декабре, в ретроформе, сообщает официальный сайт армейцев.

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Источник: РИА "Новости"

22 декабря 2021 года хоккейному клубу СКА исполнится 75 лет. В честь этого юбилея армейцы весь месяц на домашнем льду будут выступать в ретроформе, созданной по мотивам свитеров, в которых ленинградская команда в 1987 году завоевала вторые в своей истории медали чемпионата страны. Весной этой армейской бронзе исполнится 35 лет.

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Похожую форму с крупной красной звездой и буквами СКА носили такие хоккеисты, как Николай Дроздецкий, Василий Каменев, Сергей Черкас, Михаил Кравец, Николай Маслов, Святослав Хализов и многие другие. В том сезоне ленинградцы набрали 49 очков в 40 матчах, на семь баллов опередив «Крылья Советов», которые остались на четвёртой строчке.

В ретроформе СКА проведёт пять матчей: 1 декабря с минским «Динамо», 3 декабря с «Йокеритом», 12 декабря с московским «Динамо», 20 декабря со «Спартаком» и в день рождения, 22 декабря, с ЦСКА.

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