«Клуб КХЛ в Дубае — звучит красиво, но вопрос — кому это надо». Есть ли хоккей в Эмиратах?

Уже завтра «Авангард» и «Ак Барс» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ в экзотическом для хоккея Дубае. Однако о хоккее в ОАЭ слышат далеко не впервые. Эта страна является членом ИИХФ с 2001 года, имеет собственную лигу, участвует в чемпионатах мира. Несколько лет назад лигу возглавил российский бизнесмен Владимир Бурдун, он же заведует и одним из клубов — «Дубай Майти Кэмелз». «Чемпионат» связался с одним из лидеров команды нападающим Юрием Ломакиным, чтобы узнать из первых рук, какие условия в Дубае созданы для игроков, кто развивает этот вид спорта и есть ли всё-таки хоккей в Эмиратах?

«Хотелось взять от хоккея по максимуму. Он дал возможность путешествовать по миру»

— Как вас занесло в Дубай?

— Дубай всегда привлекал, приехали сюда, когда появилась возможность. Мы с братом (у Юрия есть брат-близнец Владислав. — Прим. «Чемпионата») связались с Владимиром Бурдуном, он единственный, кто пытается развить здесь хоккей. Открыли с ним здесь хоккейное агентство, у нас уже больше 150 игроков, многие выступают в топовых лигах Европы. Дубай — наша штаб-квартира, ведём дела отсюда, но наши люди есть и в странах Европы.

— Вы всю Европу исколесили, играли во Франции, Беларуси, Швеции, даже в Турции. Расскажите, как так получилось?

— В хоккее мы с четырёх лет, хотелось взять от него по максимуму. Хоккей дал возможность путешествовать по всему миру, посмотреть много мест. И в России много где были — даже на Сахалине, и в Европе. Жили в Париже, на Лазурном берегу в Монпелье, и в Турции, и в Швеции. Лиги были не топовыми, но акцент был не на этом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWLH7qZp667/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWLH7qZp667/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWLH7qZp667/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Iurii Lomakin (@lomakiny)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как так получается, что вы во всех клубах играете с братом?

— Мы всю жизнь в одном звене, так всегда вместе и ездили. Но здесь хоккей уже отходит на второй план. В прошлом году из-за вируса было всего восемь матчей в сезоне, в этом — около 20 игр вместе с плей-офф, хоккей как хобби.

Посмотрев на всё со стороны, как всё устроено, особое желание играть в хоккей пропало. Хочется остаться в Дубае, развивать агентское дело, другие направления, связанные с хоккеем. Желание играть отходит на второй план. Было бы интересно поиграть за сборную, но, как я понимаю, здесь ничего не светит. Может, получится за другую сборную.

— Если бы были не с братом, а один, согласились бы на такую авантюру?

— Вряд ли, мы всегда вдвоём ездили.

— Почему нельзя в их сборную?

— Они натурализуют игроков — россиян, белорусов, для этого надо отыграть два года в местном чемпионате. Но в сборную берут тех, кто играет в Абу-Даби, те клубы находятся под федерацией. ОАЭ и на чемпионатах мира играют, выиграли свой дивизион перед пандемией, поднялись на следующий уровень.

«Мы выиграли лигу в прошлом году, хотя у нас нет зарплат, сами платим за лёд»

— Расскажите об условиях в лиге ОАЭ?

— В нашей команде играют иностранцы, у которых в Дубае бизнес, работа. Они приходят раз в неделю покататься и один раз в неделю поиграть. Зарплату нам не платят, мы сами скидываемся на лёд, тренировки. Несмотря на это, мы выиграли лигу в прошлом году, хотя в других командах платят зарплату и они тренируются чаще.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNmwWvzpoXd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNmwWvzpoXd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNmwWvzpoXd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Iurii Lomakin (@lomakiny)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Призовые за победу были?

— Призовыми была вечеринка на яхте, это стимул.

— Ваша команда играет в торговом центре?

— В Дубае две ледовые площадки — основная в «Дубай Молле», вторая, «Аль Наср», построена в 1970-х годах. В прошлом году все игры из-за пандемии проходили на старом катке, а в этом мы играем в торговом центре. Там нормальная площадка, раздевалки. Если собирается четыре яруса зрителей, музыка играет, атмосфера очень хорошая. «Дубай Молл» — один из самых больших торговых центров в мире, если все смотрят, играть приятно.

Есть нормальные трибуны человек на 500, но в основном зрители — это посетители торгового центра, которые смотрят с ярусов. На самом деле, сделано круто, если полный торговый центр, то атмосфера очень приятная.

— Жильё и другие бытовые условия, логистика — тоже всё сами?

— Да. На выездные матчи ездим на своих машинах, и Абу-Даби, и Аль-Айн находятся в часе езды.

— В профиле команды на Elite Prospects не указан тренер, он у вас есть?

— Нет, мы всё сами, и соперников сами разбираем.

— Лёд не тает?

— Нет, лёд достаточно хорошего качества, с этим проблем точно нет. Даже когда летом жара под 55 градусов, всё нормально.

— Язык реально выучить?

— Невозможно. Я пытался, посмотрел пять уроков на YouTube, но, когда дошло до письма справа налево, моё обучение закончилось. Однако даже с моим уровнем английского можно спокойно общаться.

«Трудно представить, но в ОАЭ есть фанатики хоккея, человек 25 на всю страну»

— Каков уровень хоккеистов?

— В некоторых командах есть ребята даже с опытом игры в КХЛ. В нашей команде игроки в основном с опытом юношеских, университетских лиг. Но сейчас к нам приехал канадец с опытом в АХЛ, в топ-лиге Англии.

— Можно ли сравнить уровень с Турцией?

— В Турции сейчас привозят топовых легионеров, платят зарплату по 5−7 тысяч, там быстрее развивается хоккей, чем здесь.

— То есть можно на одном коньке обыграть, особенно если у соперника много местных игроков?

— Арабы сейчас добавляют, неплохо смотрятся. С турецкими командами мы бы точно поспорили, некоторые команды поспорили бы даже с командами из ВХЛ-Б.

— Силовые есть?

— Силовых нет, не дай бог кого тронешь. Для людей это отдых, хобби, никому не надо травмироваться и лишаться основной работы, которая приносит деньги.

— Как арабы попадают в хоккей?

— Трудно, конечно, представить, но есть фанатики хоккея, человек 20−25 на всю страну. Они все играют в других командах — в Абу-Даби и Аль-Айне. Не знаю, есть ли у них основная работа или они только играют.

— Арабы же чуть ли не на содержании государства находятся?

— Я тут уже полтора года, но до конца так и не понял, как тут всё устроено. Видно, что деньги в этой стране есть, но это мифы, что все купаются в роскоши. Всё не так, как говорят. Если не будешь стараться, работать, выделяться, никто тебе ничего не принесёт просто так.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--88a10505db81d5205410" data-vnd="88a10505db81d5205410" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=88a10505db81d5205410" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Клуб КХЛ в Дубае звучит красиво, но вопрос — кому это надо»

— У местных есть интерес к хоккею?

— В Дубае две команды, но здесь ни одного местного. Видимо, не такой большой интерес.

— Люди в курсе, что к ним едет КХЛ с матчем?

— Обычный человек, далёкий от хоккея, конечно, не в курсе. Те, кто связан с хоккеем, все знают. Канадцам, шведам и, в первую очередь, русским это интересно, но не думаю, что будет ажиотаж.

— Билеты дорогие?

— Слышал, что начальная цена самых дешёвых билетов была в районе € 140, но точно не скажу. Сейчас, видимо, поняли, что билеты не раскупаются, начались скидки. Сам ещё не знаю, пойду на матч или нет. Много раз смотрел КХЛ, бешеного желания нет.

— Что думаете о заявлениях шейхов о клубе КХЛ?

— Я этих заявлений не слышал, но несколько дней назад читал, все телеграм-каналы писали о клубе из Дубая. Конечно, КХЛ в Дубае — звучит красиво, но это вопрос интереса, кому это надо.

— Наверное, хоккеистам?

— Жёнам хоккеистов точно, думаю, желающих будет немало. Но одного желания хоккеистов и их жён недостаточно.

— Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов недавно сказал, что не хотел бы лететь в Дубай из-за тяжёлой логистики.

— Он на эмоциях сказал, после поражения. Сюда лететь легче, чем в Хабаровск или Владивосток. Рейс из Москвы длится четыре с половиной часа, один-два фильма посмотришь, и ты уже тут. Да и разница во времени всего час.

«Хоккей в Эмиратах есть, матч КХЛ — тому подтверждение. Есть дворцы, лига, сборная»

— Есть ли всё-таки хоккей в Эмиратах?

— Есть! Матч КХЛ — лишнее тому подтверждение, пусть он интересен и не в тех масштабах, как рассчитывали. Но тут есть своя лига, сборная играет на ЧМ, есть дворцы. В Абу-Даби и Аль-Айне вообще хорошие ледовые площадки.

— То есть Абу-Даби — это центр развития?

— Да, они там побыстрее двигаются, у них есть поддержка федерации.

— В прессе хоккей хоть как-то освещается?

— Мне кажется, единственный, кто что-то освещает, что-то старается делать для хоккея, — это Владимир Бурдун. Все хайповые события в Эмиратах связаны с ним. Например, израильтянам только недавно разрешили въезд в Эмираты, и Владимир сразу же организовал матч между нашим клубом и израильской командой. Это было знаковое событие, их хоккеисты были одними из первых израильтян, кто после долгого времени смог заехать в ОАЭ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJBlerBpowh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJBlerBpowh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJBlerBpowh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Iurii Lomakin (@lomakiny)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Разные турниры он организует, кэмпы. У нас сейчас будет новогодний кэмп с 19 по 22 декабря для детей, взрослых, всех уровней. Лёд, земля, всё как положено. Процентов 80 из записавшихся — те, кто живёт в Дубае, но двое из Москвы едут, один с Украины. Почему нет? Провести здесь Новый год, покататься, где-то в чём-то прибавить. Будет рождественский турнир в декабре, приезжает «Хорс» — одна из самых сильных любительских команд России.

— Получается, хоккей в Дубае двигают русские?

— Так оно и есть, один человек. Мы с братом ему помогаем по всем направлениям.