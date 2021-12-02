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19:02 (мск), источник: Sport24

Зарипов: «Было бы интересно приобрести себе клуб в Дубае»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, дал интервью клубной пресс-службе накануне матча с «Авангардом», который состоится в Дубае. Сам ветеран не примет участия в игре.

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Источник: РИА "Новости"

— В Дубае недовольны тем, что вы завтра не сыграете.

— Я тоже. Как только узнал, что игра будет в Дубае в праздничные дни, да и у самого намечался юбилей, очень хотел выйти завтра на лед. Раз главный тренер объявил, что я вне игры — придется искать другой позитив.

— Вы расстроены ненужным перелетом?

— Нет, рад находиться в этой атмосфере, увидеть то, как будет проходить матч KHL World Games, повариться здесь. Сплошной позитив в Дубае.

— Может ли бизнесмен Данис Зарипов приобрести себе клуб в Дубае, руководить им?

— Было бы интересно, но пока никто не выходил с предложениями. Может быть, после завтрашнего матча местные любители хоккея подумают об этом.

— Но дворец-то хороший?

— Да, но не хоккейный. Мы хвалим лед, однако, как я понимаю, морозильного оборудования вообще нет, — цитирует Зарипова пресс-служба «Ак Барса».

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