Америка бесплатно забирает русских талантов. Чтобы это прекратить, России нужно трансферное соглашения с НХЛ
После подписания контракта Мухамадуллина с «Нью-Джерси» эта тема вновь стала актуальной.
После подписания контракта Мухамадуллина с «Нью-Джерси» эта тема вновь стала актуальной.
Как правило, российские хоккеисты объявляют об отъезде в Северную Америку по окончании сезона, когда их контракты с клубами КХЛ истекают. Случай Шакира Мухамадуллина вообще уникальный. У 19-летнего защитника до 30 апреля 2022 года было соглашение с «Салаватом Юлаевым». Он его расторг по обоюдному решению сторон и подписал трехлетний контракт новичка с «Нью-Джерси». При этом на официальном сайте уфимского клуба сообщается, что игрок проведет в аренде в Уфе остаток нынешнего и следующий сезон, а только потом уедет в НХЛ.
Таким образом Мухамадуллин «сожжет» два года соглашения (потому и подписался так рано — срок до 1 декабря), окрепнет, наберется опыта. И не факт, что уедет в 2023-м — аренду можно будет продлить, если он вдруг не сделает большого шага вперед. Такое решение можно назвать выигрышным для всех сторон. Для игрока, который остается в команде, где ему доверяют, дают в среднем играть по 15 минут и выпускают в большинстве. Для «Салавата», который не потеряет своего воспитанника весной. Наконец, для «Девилз» даже хорошо, что Шакир остается в России — за пару лет он сможет превратиться в игрока НХЛ. Потому что сейчас даже при всем своем таланте он не готов к лучшей лиге мира.
Мухамадуллин не первый игрок, который пошел таким путем. Примерно по такой же схеме ранее действовал Родион Амиров, только у него все решалось в межсезонье. Возможно, юниоры из других российских клубов захотят также прибегнуть к аренде. И если КХЛ окончательно оформляется тренд на аренду, то не пора ли тогда садиться за стол переговоров с НХЛ и заключать трансферное соглашение в каком бы то ни было виде, но при обязательном условии соблюдения меморандума о взаимном уважении контрактов? Вопрос, разумеется, к ФХР. Формально в случае с Шакиром меморандум не нарушен, так как «Салават» расторг контракт с игроком, но все равно ситуация не самая понятная.
Тема трансферного соглашения с НХЛ периодически поднимается в российской прессе, а затем затухает. Проблема стоит остро, потому что игроки уезжают из России в НХЛ без каких бы то ни было компенсаций. В то время как те же шведы получают по$ 240 тыс за каждого своего игрока, подписавшего первый контракт с клубом НХЛ. А если за год подписалось больше десяти игроков, то и вовсе по $320 тыс за каждого. В текущем году первые соглашения с клубами НХЛ заключили 20 шведов. За них было получено $6,4 млн. Это четыре годовых зарплаты Вадима Шипачева, 8 годовых зарплат Корбана Найта или 13 годовых зарплат Андрея Кузьменко. И не просто так в SHL постоянно появляются толпы перспективных молодых ребят — их подпускают к основе, даже если они не совсем готовы, им доверяют, понимая, что такие игроки могут за год сделать огромный шаг вперед. И если сделают — их задрафтуют, а потом и подпишут, что принесет в кассу клуба приличную сумму. У ряда команд на этом строится экономика. И зачастую на вершине оказываются те, кто представляет собой молодежный конвейер.
В Госдуме есть законопроект, подразумевающий компенсацию за переход в любой зарубежный клуб со стороны самого игрока. Законопроект, впрочем, откровенно бредовый и очень сырой. Нередко хоккеисты перебираются в Белоруссию, Финляндию, Украину, Польшу или куда еще просто потому, что никому в России не нужны. Однако же под действие закона, если он будет принят, они однозначно попадут. Что касается «франшиз НХЛ», которые якобы будут выделять на это деньги, то лига подобные вопросы тщательно мониторит. А за ущерб репутации НХЛ в ее уставе прописаны многомиллионные штрафы и очень серьезные санкции — увольнение причастных, внешнее управление, лишение выборов на драфте и так далее. И любой подобный кейс сразу вызовет подозрение.
С одной стороны, трансферное соглашение с НХЛ, которого на данный момент нет только у России — аж с 2006 года (из-за Овечкина и Малкина, разумеется), не очень бьется со взаимным уважением контрактов, но это не мешает иметь таковое Белоруссии и Латвии, причем НХЛ в их случае вполне соблюдает меморандум. Нужно садиться за стол переговоров с Гэри Беттмэном и Биллом Дэйли. Пусть эта компенсация будет ниже, чем у тех же шведов с учетом взаимного уважения контрактов (тут дело в том, что любой клуб НХЛ вправе забрать игрока из Швеции даже при действующем соглашении в SHL). Даже если это будет $150 тыс — уже что-то. Полторы годовых зарплаты сильного молодого игрока на втором контракте. Или приличное количество экипировки. Или годовой зарплатный бюджет хорошей команды МХЛ. 15 лет прошло, толпы игроков уехали, хоть многие и вернулись, что, впрочем, никак не влияло бы на компенсацию, а клубы за это не получили ни копейки. Только головную боль. При том что счет мог быть на десятки миллионов долларов.
Дарья Тубольцева