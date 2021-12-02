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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл московскому «Динамо» в матче с провальным стартом, заменой вратаря и возвращением Дица

ХК «Барыс» потерпел поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла сегодня, 2 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:4. Уже на восьмой минуте матча гости вели со счетом 3:0, причем первую шайбу хоккеисты «Динамо» забросили уже на 19-й секунде. После такого провального старта тренерский штаб «Барыса» заменил вратаря. Место Йони Ортио занял Никита Бояркин.

В концовке второго периода Коди Куник, которому ассистировали Томаш Юрчо и вернувшийся капитан Даррен Диц, в большинстве размочил счет. Но едва команды вышли на лед в третьем периоде, как «Барысу» пришлось вынимать из своих ворот четвертую шайбу. К середине игрового отрезка отставание сократил Кертис Волк с передачи Никиты Михайлиса, но этот счет остался итоговым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь казахстанский клуб проведет две встречи на выезде — с «Нефтехимиком» (4 декабря) и «Ак Барсом» (6 декабря).

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