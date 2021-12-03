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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, почему «Барыс» не смог избавиться от Дица

В России назвали причины, по которым не состоялся переход Даррена Дица из «Барыса» в «Ак Барс», сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанский клуб вернул игрока в состав, но это не помогло астанчанам в игре с московским «Динамо».

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«Мог оказаться в Казани и самый дорогой хоккеист КХЛ — защитник “Барыса” Даррен Диц, чья зарплата равна 100 миллионам рублей в переводе на российские деньги. Меньше зарабатывает даже Вадим Шипачев из московского “Динамо”.

Напомним, что у Дица есть казахстанский паспорт, поэтому он не является легионером. Все шло к сделке, Даррен пропустил несколько игр команды из Нур-Султана. Отмечалось, что в руководстве казахстанского клуба недовольны игрой 28-летнего защитника. У Дица худший показатель полезности в КХЛ — «минус 22». На время его лишили капитанской нашивки.

Однако накануне североамериканец вернулся в состав «барсов» и провел матч с московским «Динамо» с капитанской нашивкой. Хоккеист сыграл в первой паре защитников и снова отработал неудачно — гости выиграли 4:2.

Переход Дица в Казань сорвался во многом из-за соотношения «цена/качество», не устроившего руководство татарстанского клуба. Действительно, брать на себя огромные финансовые траты в «Ак Барсе» логично не собираются, а идти на понижение контракта Даррен не намерен.

По этой же причине с ним не расторгают соглашение в «Барысе» — ведь компенсацию придется выплачивать просто огромную«, — пишет “Чемпионат”.

Отметим, что Диц в составе «Барыса» отправился на очередную выездную серию КХЛ. 4 декабря столичная команда сыграет с «Нефтехимиком», а 6-го — с «Ак Барсом».

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