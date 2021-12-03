«Ак Барс» победил «Авангард» в вынесенном матче КХЛ в Дубае

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» прошел в рамках KHL World Games. Встречу посетило 5 150 зрителей. В составе победителей отличились Артем Галимов (31-я минута), Стивен Кэмпфер (44), Михаил Глухов (49). У «Авангарда» заброшенной шайбой отметился Никита Сошников (55). Сошников отметился результативными действиями четвертый матч кряду, на его счету 5 очков (2 шайбы + 3 передачи) очка.

Команды встретились между собой в третий раз в сезоне, во всех матчах победу одержали казанцы. «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 36 матчах. «Авангард» расположился на пятой строчке на востоке, имея 42 очка в 35 встречах. Следующий матч «Ак Барс» проведет дома против «Барыса» из Нур-Султана 6 декабря, а «Авангард» в этот же день примет рижское «Динамо».