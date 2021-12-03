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19:02 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» победил «Авангард» в вынесенном матче КХЛ в Дубае

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 обыграл омский «Авангард» в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Дубае на «Кока-Кола — Арене».

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АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» прошел в рамках KHL World Games. Встречу посетило 5 150 зрителей. В составе победителей отличились Артем Галимов (31-я минута), Стивен Кэмпфер (44), Михаил Глухов (49). У «Авангарда» заброшенной шайбой отметился Никита Сошников (55). Сошников отметился результативными действиями четвертый матч кряду, на его счету 5 очков (2 шайбы + 3 передачи) очка.

Команды встретились между собой в третий раз в сезоне, во всех матчах победу одержали казанцы. «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 36 матчах. «Авангард» расположился на пятой строчке на востоке, имея 42 очка в 35 встречах. Следующий матч «Ак Барс» проведет дома против «Барыса» из Нур-Султана 6 декабря, а «Авангард» в этот же день примет рижское «Динамо».

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KHL World Games — серия игр регулярного чемпионата КХЛ, проходящих за рубежом в целях популяризации лиги. Впервые матчи прошли в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе, куда приезжали СКА, ЦСКА, рижское «Динамо» и выступавший тогда в КХЛ словацкий «Слован». В 2020 году вынесенный матч не проводился из-за пандемии коронавируса.

Авангард
1:3
0:0, 0:1, 1:2
Ак Барс
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