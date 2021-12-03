Хоккеисты минского «Динамо» выиграли у «Витязя» в матче чемпионата КХЛ

Начало встречи с подмосковной командой напомнило начало предыдущего матча со СКА. Давление хозяев привело к удалению Ильи Шинкевича за блокировку. «Витязь» хоть и 11-я команда в КХЛ по реализации большинства, однако минчанам подмосковные хоккеисты забросить смогли. На 3-й минуте матча эффектным и точным броском по воротам Патрика Рыбара отличился Нико Оямяки.

В ответной атаке шанс отличиться был у Тэйлора Бека и Кирилла Воронина. Но сначала шайба прошла мимо ворот, в затем в игру вступил Илья Ежов.

Постепенно минчане вытеснили соперников в их зону, пытаясь сравнять счет, но до точных бросков дело так и не дошло.

Во втором периоде минчане продолжили атаковать, и на 21-й минуте Тэйлор Бек, которому ассистировали Мальте Стремвалль и Адам Альмквист, сравнял счет.

Однако равновесие долго не продержалось. Игрокам «Витязя» удалась быстрая контратака и Кирилл Рассказов, получивший шикарный пас от партнеров по команде, «прошил» Патрика Рыбара.

Минчане вновь старательно играли в атаке, но оборона подмосковной команды сбоев не давала. Защитники старательно оттесняли минчан к бортам и не давали «зубрам» расположиться в центре своей зоны. Тем не менее, «зубры» дважды за три минуты в середине второго периода проверили каркас ворот Ильи Ежова. Но постоянно так продолжаться не могло и на 30-й минуте Мальте Стремвалль отправил шайбу в ворота после паса Тэйлора Бека.

В начале третьего периода отправился на скамейку штрафников Роман Горбунов за задержку соперника клюшкой. «Богатыри» старались использовать лишнего игрока. В частности, опасно бросал Евгений Лисовец, но Дмитрий Буйницкий заблокировал эту попытку огорчить Патрика Рыбара.

Отбившись, минчане пошли вперед и методично осаждали ворота Ильи Ежова, однако защитники и голкипер были на высоте. Но в итоге динамовцам удалось выйти вперед.

«Зубры» смогли накрыть «богатырей» при выходе из зоны и Денис Мосалев отдал точный пас на Маттиаса Теденбю. Швед, оказавшись в выгодной позиции, не промахнулся, огорчив свой бывший клуб на 49-й минуте. На этом минчане не остановились и продолжили атаковать. Их соперники также не оставляли попыток отыграться. Судьба шире улыбнулась минским хоккеистам, которые увеличили свое преимущество до двух шайб. Шикарная комбинация на 56-й минуте матча завершилась голом Кирилла Воронина.