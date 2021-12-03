СКА обыграл «Йокерит» в матче Континентальной хоккейной лиги

Команды дважды встречались в текущем сезоне: 15 октября «Йокерит» в Хельсинки переиграл СКА в овертайме со счетом 5:4, 19 октября СКА в Санкт-Петербурге одержал победу со счетом 2:0.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 35 матчей команда Валерия Брагина набрала 47 очков. «Йокерит» после 36 игр лидирует на Западе с 50 очками. В следующем матче СКА в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом» 6 декабря. «Йокерит» в этот же день в Хельсинки сыграет с хабаровским «Амуром».