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22:23 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Йокерит» в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 3 декабря. Санкт-петербургский СКА дома со счетом 3:1 обыграл хельсинкский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (7-я минута), Данила Моисеев (28) и Андрей Кузьменко (56). У «Йокерита» отличился Юлиус Юнттила (27).

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СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд

Команды дважды встречались в текущем сезоне: 15 октября «Йокерит» в Хельсинки переиграл СКА в овертайме со счетом 5:4, 19 октября СКА в Санкт-Петербурге одержал победу со счетом 2:0.

В другом матче игрового дня минское «Динамо» в Подольске обыграло местный «Витязь» со счетом 5:2.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 35 матчей команда Валерия Брагина набрала 47 очков. «Йокерит» после 36 игр лидирует на Западе с 50 очками. В следующем матче СКА в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом» 6 декабря. «Йокерит» в этот же день в Хельсинки сыграет с хабаровским «Амуром».

СКА
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Йокерит
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