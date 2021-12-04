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17:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Галиева и «сухарь» Бочарова помогли «Динамо» обыграть «Салават Юлаев»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» на выезде обыграло уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Динамо М
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). По одной шайбе забросили Андрей Сергеев (17-я минута) и Антон Белов (19), дублем отметился Станислав Галиев (26, 32). Голкипер «бело-голубых» Иван Бочаров отразил 22 броска и оформил третий «сухой» матче в сезоне.

«Динамо», одержавшее третью победу подряд, вышла на первое место в Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» располагается на четвертой строчке на Востоке.

В другой встрече челябинский «Трактор» на своем льду нанес поражение московскому «Спартаку» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Томаш Гика (1), Алексей Бывальцев (29), Виталий Абрамов (52) и Теему Пулккинен (55). У гостей отличился Эмиль Петтерссон (59).

Салават Юлаев
0:4
0:2, 0:2, 0:0
Динамо М
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