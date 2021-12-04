Дубль Галиева и «сухарь» Бочарова помогли «Динамо» обыграть «Салават Юлаев»

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). По одной шайбе забросили Андрей Сергеев (17-я минута) и Антон Белов (19), дублем отметился Станислав Галиев (26, 32). Голкипер «бело-голубых» Иван Бочаров отразил 22 броска и оформил третий «сухой» матче в сезоне.

«Динамо», одержавшее третью победу подряд, вышла на первое место в Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» располагается на четвертой строчке на Востоке.