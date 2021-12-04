«Автомобилист» одержал вторую подряд победу в КХЛ, обыграв «Адмирал»

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в субботу, завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Сергей Шумаков (26-я минута) и Стефан Да Коста (45). У гостей шайбу забросил Джош Кестнер (2).

«Автомобилист» идет на седьмой строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 37 очков в 36 играх. «Адмирал», потерпевший четвертое поражение кряду, идет на последнем месте на Востоке, имея в своем активе 19 очков после 36 матчей.