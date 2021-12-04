Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Барыс
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Амур
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Динамо Р
23
Хоккей. НХЛ
21:00
Флорида
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Спартак
41
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Динамо М
04
Хоккей. НХЛ
5.12
Бостон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
5.12
Вашингтон
Коламбус
Хоккей. НХЛ
5.12
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.12
Каролина
Баффало
Хоккей. НХЛ
5.12
Миннесота
Торонто
Хоккей. НХЛ
5.12
Нэшвилл
Монреаль
Хоккей. НХЛ
5.12
Оттава
Колорадо
Хоккей. НХЛ
5.12
Рейнджерс
Чикаго
Хоккей. НХЛ
5.12
Ванкувер
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Калгари
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Эдмонтон
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Вегас
17
Все события
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» одержал вторую подряд победу в КХЛ, обыграв «Адмирал»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл владивостокский «Адмирал».

Автомобилист
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в субботу, завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Сергей Шумаков (26-я минута) и Стефан Да Коста (45). У гостей шайбу забросил Джош Кестнер (2).

«Автомобилист» идет на седьмой строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 37 очков в 36 играх. «Адмирал», потерпевший четвертое поражение кряду, идет на последнем месте на Востоке, имея в своем активе 19 очков после 36 матчей.

В следующем матче «Автомобилист» 6 декабря примет петербургский СКА. «Адмирал» в тот же день на выезде сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».

Автомобилист
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Адмирал
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Шарапова показала платье из переработанных бутылок
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь