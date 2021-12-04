«Барыс» победил «Нефтехимик» и прервал серию поражений в КХЛ

Первый период встречи прошел без голов, а в середине второго отрезка игры хозяева забили дважды усилиями Сергея Купцова и Павла Порядина. В конце второй двадцатиминутки Роман Старченко сократил разрыв в счете, а в третьем периоде победители забросили еще три шайбы: отличились Кирилл Савицкий, Кертис Волк и Томаш Юрчо.

«Барыс» прервал серию из двух поражений и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 35-ти играх. «Нефтехимик» проигравший четвертый раз подряд, занимает восьмую строчку, имея в активе 35 очков после 36-ти встреч.