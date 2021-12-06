Форвард Семенов покинул «Торонто» и вернулся в «Авангард»

«Кирилл попробовал свои силы за океаном. Это была его мечта, мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи. В какой-то момент обсудили всё и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью. Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведенных подряд за “Авангард”. Давно любим нашими болельщиками — за свой талант и трудолюбие», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.