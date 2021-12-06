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12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард Семенов покинул «Торонто» и вернулся в «Авангард»

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Семенов покинул клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» и подписал контракт с «Авангардом», сообщается на сайте омского клуба.

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Источник: AP 2021

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона КХЛ. Семенов, воспитанник «Авангарда», подписал с «Торонто» контракт новичка в мае. Форвард отыграл три матча в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков.

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«Кирилл попробовал свои силы за океаном. Это была его мечта, мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи. В какой-то момент обсудили всё и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью. Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведенных подряд за “Авангард”. Давно любим нашими болельщиками — за свой талант и трудолюбие», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

«Семенов усилит нашу центральную линию. Контракт рассчитан до конца сезона, после которого мы спокойно обсудим дальнейшие шаги в нашем сотрудничестве», — добавил он.

На счету Семенова в КХЛ 85 шайб и 113 результативных передач в 442 матчах.

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