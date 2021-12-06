«Спартак» одержал первую гостевую победу над магнитогорским «Металлургом»

Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Дмитрий Вишневский (10-я, 23-я минуты) и Эмиль Петтерссон (49), у «Металлурга» отличились Никита Коростелев (17) и Джош Карри (36). Для форварда красно-белых Максима Цыплакова этот матч стал 200-м в КХЛ, он является воспитанником «Спартака».

В первом очном матче команд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, который состоялся 5 октября, победа осталась за хоккеистами из Магнитогорска (4:0). Подопечные Бориса Миронова впервые победили «Металлург» на выезде и прервали свою серию из трех поражений в КХЛ, расположившись на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 41 очком в 38 матчах.

«Металлург» потерпел второе поражение в последних шести матчах и занимает первую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 36 играх.