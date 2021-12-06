ЦСКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей шайбы забросили Антон Слепышев (48-я минута), Павел Карнаухов (59) и Никита Нестеров (62). У «Динамо» отличились Вадим Шипачев (11) и Антон Ведин (38). Нестеров забросил победную шайбу после того, как главный тренер команды Сергей Федоров принял решение заменить вратаря на четвертого полевого игрока.

Команды дважды встречались в текущем сезоне КХЛ, 6 октября ЦСКА в гостях обыграл «Динамо» со счетом 3:0. 17 ноября бело-голубые одержали гостевую победу со счетом 3:2, оказавшись сильнее в серии буллитов.

Фоторепортаж СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд

В других матчах игрового дня санкт-петербургский СКА в Екатеринбурге переиграл местный «Автомобилист со счетом 1:0, “Йокерит” в Хельсинки победил хабаровский “Амур” (2:0), уфимский “Салават Юлаев” дома обыграл владивостокский “Адмирал” (4:2). Домашние победы одержали череповецкая “Северсталь” и омский “Авангард”, обыгравшие подольский “Витязь” (3:1) и рижское “Динамо” (4:1) соответственно. Казанский “Ак Барс” на своем льду уступил “Барысу” из Нур-Султана (1:2), челябинский “Трактор” дома в овертайме одержал победу над пекинским “Куньлунь Ред Стар”. Новосибирская “Сибирь” в гостях уступила ярославскому “Локомотиву” (2:3).