Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.12
Вашингтон
Анахайм
Хоккей. НХЛ
7.12
Филадельфия
Колорадо
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Динамо Р
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
7.12
Даллас
Аризона
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Барыс
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сибирь
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
31
Хоккей. НХЛ
7.12
Ванкувер
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
7.12
Сиэтл
Питтсбург
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Амур
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Спартак
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Куньлунь
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
22:17 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими командами «Динамо» и ЦСКА завершился победой армейцев в овертайме со счетом 3:2. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене» в присутствии 3 278 зрителей.

ЦСКА
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Антон Слепышев (48-я минута), Павел Карнаухов (59) и Никита Нестеров (62). У «Динамо» отличились Вадим Шипачев (11) и Антон Ведин (38). Нестеров забросил победную шайбу после того, как главный тренер команды Сергей Федоров принял решение заменить вратаря на четвертого полевого игрока.

Команды дважды встречались в текущем сезоне КХЛ, 6 октября ЦСКА в гостях обыграл «Динамо» со счетом 3:0. 17 ноября бело-голубые одержали гостевую победу со счетом 3:2, оказавшись сильнее в серии буллитов.

Фоторепортаж
СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд

В других матчах игрового дня санкт-петербургский СКА в Екатеринбурге переиграл местный «Автомобилист со счетом 1:0, “Йокерит” в Хельсинки победил хабаровский “Амур” (2:0), уфимский “Салават Юлаев” дома обыграл владивостокский “Адмирал” (4:2). Домашние победы одержали череповецкая “Северсталь” и омский “Авангард”, обыгравшие подольский “Витязь” (3:1) и рижское “Динамо” (4:1) соответственно. Казанский “Ак Барс” на своем льду уступил “Барысу” из Нур-Султана (1:2), челябинский “Трактор” дома в овертайме одержал победу над пекинским “Куньлунь Ред Стар”. Новосибирская “Сибирь” в гостях уступила ярославскому “Локомотиву” (2:3).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, в 37 играх подопечные Сергея Федорова набрали 52 очка. «Динамо» идет на третьем месте на Западе, после 37 игр у бело-голубых 51 очко. В следующем матче ЦСКА дома встретится с нижегородским «Торпедо» 8 декабря. «Динамо» в этот же день на своей площадке сыграет с «Адмиралом» из Владивостока.

Динамо М
2:3ОТ
1:0, 1:0, 0:2
ЦСКА
 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь