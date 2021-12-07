Форвард «Барыса» получил двойное наказание от КХЛ за оскорбление судьи в матче

Накануне во время встречи в Казани, которую «Барыс» выиграл со счетом 2:1, хоккеист был удален до конца игры за оскорбление судьи. Теперь он дисквалифицирован на один матч, на него также наложен штраф в размере 100 тысяч рублей — около 589 тысяч тенге. «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Томаша Юрчо, получившего дисциплинарный штраф до конца матча.



В соответствии с пунктом 1.29 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на хоккеиста, который намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи, накладывается 20-минутный штраф, денежный штраф от 100 000 до 500 000 рублей и возможна дисквалификация от одного до десяти матчей.



На Томаша Юрчо наложена дисквалификация на один матч и денежный штраф в размере 100 000 рублей», — говорится в заявлении КХЛ.