ЦСКА делает революцию в хоккее — снимает вратаря в овертайме и побеждает. Этот рисковый трюк придумал не Федоров

Решение ЦСКА

Тренерский штаб ЦСКА продолжает удивлять своей находчивостью. Два матча подряд армейцы выиграли в овертайме, когда смело меняли вратаря на четвертого полевого игрока. Москвичи лихо реализовывали импровизированное большинство: с «Локомотивом» отличился Михаил Григоренко, с «Динамо» — Никита Нестеров. Находка тренеров ЦСКА стала их козырем, который они не боятся использовать, если матч переходит в овертайм.

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— Мы были готовы к ноу-хау ЦСКА, — признался после матча тренер «Динамо» Алексей Кудашов. — Попытались сразу отобрать шайбу, пойти активно. Но там большая зона, и три на четыре тяжело забрать шайбу. Всегда есть свободный игрок. Были ли у нас мысли снять вратаря? Мы эту тему обсуждали, но чтобы снять вратаря, надо владеть шайбой и выиграть вбрасывание, затем зайти в зону. У нас таких возможностей сегодня не было. Но не буду скрывать, пример ЦСКА заразителен, обсуждаем эту тему.

Гениальность решения ЦСКА не только в том, что оно приносит результат. Хоккей — прежде всего игра. В идеальном мире каждый тренерский ход призван повысить привлекательность происходящего на льду. Когда на площадку выходят мастера калибра Нестерова, Григоренко и Окулова, способные полумомент преобразовать в гол, дополнительное пространство — шанс без спешки разыграть шайбу. При такой расстановке пас должен проходить точно на клюшку. Авантюрные обводки лучше приберечь для других схем. Осмысленное движение шайбы — превыше всего.

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Велик и риск получить гол в пустые. Перехват, выход из-под опеки — и соперник без помех стреляет по покинутым голкипером воротам. Но Федоров идет ва-банк. Одно очко его команда гарантировала, почему бы не рискнуть и нагло не побороться за второе, избежав буллитной серии? Тренер ЦСКА не боится пропустить в пустые ворота — он мыслит только о победе. Сергей Викторович дал лидерам понять, что верит в них. На такие эксперименты пойдет только смелый тренер. Армейцы переформатировали привычный девиз овертайма «главное — не пропустить» в более интригующий болельщиков «забить любой ценой».

Открытие Корешкова

Новаторская для КХЛ идея принадлежит даже не Федорову, а его помощнику Евгению Корешкову. Ассистент поведал Сергею Викторовичу о трюке, который использовал еще в «Барысе», когда руководил командой в сезоне-2017/18. Первая в истории КХЛ заброшенная шайба в овертаймах с пустыми воротами принадлежит Мартену Сен-Пьеру. Пострадал от рук канадца и находчивости тренера подмосковный «Витязь».

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ee2f481c59aad5888b81e7ff3ff15ab4_hd/q469249/843e2fc32b9a85c3a5a29afeafb59f49/4794641020?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Комментирующий матч в Астане Олег Мосалев сразу и не понял, что «Барыс» пошел на хитрость. Он предположил, что хозяева использовали отложенный штраф. На самом деле никто из «Витязя» правила не нарушил — это Евгений Корешков обманул всех, подозвал голкипера на скамейку, а выскочивший Сен-Пьер реализовал импровизированное большинство.

— Это домашняя заготовка, мы заранее ее планировали, игроки были готовы. Это сработало, больше скажу, мы отрабатывали это на тренировке, — объяснял Корешков.

Запрет НХЛ

Задумку штаба ЦСКА называют жульничеством. Мне это напомнило прошлогоднюю историю с «Тампой», когда «Лайтнинг» в регулярке внесли в долгосрочный список травмированных Никиту Кучерова. Тем самым его зарплата не учитывалась в платежке. Высвобожденные деньги клуб потратил на других игроков, сохранив свои основные активы. А в плей-офф россиянин вернулся, разорвал соперников и помог «Тампе» выиграть второй Кубок Стэнли. Это, друзья, никакое не читерство, а грамотное владение регламентом. Аналогично и с заменой вратаря в овертайме на четвертого полевого.

Правда, в НХЛ подобная хитрость практически недееспособна. Все из-за пункта в регламенте, который лишает тренеров желания заниматься такими приемами. Если в овертайме команда снимает вратаря и получает гол в пустые, у нее забирают очко, которое она получила по итогам основного времени. Менять голкипера на полевого не запрещается. Пожалуйста, выпускайте четвертых игроков, но если пропустите, останетесь с баранкой. В регламенте КХЛ данный пункт отсутствует.

Не разделяю критику армейского метода побед в овертаймах. Аргументы тех, кто считает, что команда получает чрезмерное преимущество, напоминают ссору двух малышей в песочнице, у которых разные совочки. Уже дошло до призывов — перенять опыт НХЛ и прикрыть лавочку для команды Федорова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CXAENwvDZqF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CXAENwvDZqF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CXAENwvDZqF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как по мне, заокеанская калька неуместна. Если бы Корешков в «Барысе» не догадался менять вратаря в овертайме, а Федоров сейчас не послушал своего помощника, все бы жили спокойно. Никто бы не начал въедливо изучать каждый пункт регламента. Главный арбитр лиги Алексей Анисимов уже сообщил коллегам из РИА, что менять правила из-за голов ЦСКА в овертаймах не планируется.

Подобные рокировки использовали и другие российские тренеры. К примеру, Зинэтула Билялетдинов менял голкипера в большинстве, когда его «Динамо» нужна была победа в овертайме. План не сработал — москвичи пропустили в пустые. Экспериментировал с дополнительным игроком Виктор Кузнецов, работающий в казанском «Итиле» в начале 1990-х годов. В одном из матчей с «Магниткой», когда его команда в середине третьего периода горела 1:3, казанцы получили большинство, и тренер выпустил шестого полевого. Забить не получилось, но обошлось и без голов в пустые.

Сергей Федоров после назначения в ЦСКА получил немало критики в свой адрес. Советский комбинационный хоккей, который обещали болельщикам армейские боссы, поставить не получилось. Однако тренеру-дебютанту удалось выбраться из кризиса. Сейчас москвичи поднялись на второю строчку «Запада». За смелость Сергей Викторович точно заслуживает похвалы. Он не боится ошибаться и делает правильные выводы на новом месте работы. А смекалкой в овертаймах тренер как минимум поднял интерес к себе и клубу. Жду, что его примеру последуют коллеги из других команд.